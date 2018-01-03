NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈民進黨高雄4縣市長初選時程出爐男60小時供毒5次　小模脫衣暴斃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

林嘉欣新片演植物人 文淇再扮叛逆女孩

中央社2018/01/03 19:02
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者江佩凌台北3日電）電影「心理罪之城市之光」邀金馬影后林嘉欣挑戰演內心戲十足的植物人，讓她發現「睡美人」不好詮釋；演員文淇則繼「血觀音」後再演青春期叛逆少女，和演員鄧超有不少對手戲。

犯罪燒腦電影「心理罪之城市之光」，改編自網路轟動推理小說，根據片商今發布新聞稿指出，該片集合人氣演員鄧超、劉詩詩及金馬加持的阮經天、林嘉欣助陣，和新科金馬女配角文淇加盟演出。

林嘉欣在前年和張學友演完電影「暗色天堂」後，回歸家庭生活，這次出演一得知要演植物人，林嘉欣一度驚訝，但決定接演的她認為，當一個演員遇到的限制越多，其實發揮空間更大。

林嘉欣說：「我的角色不純粹只是一個植物人，挑戰就來自到底透過什麼樣的方式，能向觀眾傳達出，我其實醒著，有反應也有思考。」

為了演好植物人角色，林嘉欣還特地向醫生友人請益，比如植物人有時會突然抽筋的細節反應，演出後也才發現「睡美人」一點都不好當，內心戲相當多，甚至再怎麼親密的關係，也很難表現正常。

金馬獎大放異彩的年輕演員文淇，在電影中則演出個性倔強的青春期叛逆少女，已與鄧超及惠英紅等前輩合作過的她，對於前輩戲裡、戲外的反差總令她驚訝不已，甚至在片場初見鄧超後，覺得他的形象跟演出「像個神經病」。

文淇和鄧超有多場對手戲，她回憶，鄧超在片場有別於綜藝節目上活潑風趣的樣子，大多沉默寡言甚至是無趣且頹廢的模樣，直到殺青之後文淇才看見他恢復原本的性格，發現「原來當時的他入戲很深。」

其中有場鄧超要抱著文淇痛哭的沉重演出，令文淇印象深刻，因為拍完後她被鄧超叫到一旁，被鄧超用力抱著不發一語，當下文淇無法理解鄧超為何如此難過，事後回想才明白：「原來一個好的演員，進入到角色之後是可以感受到真正的痛苦」，令她深感佩服。

「心理罪之城市之光」12日上映。1070103

50歲以上不值大夜 員警...台北河岸音樂季 觀傳局：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan