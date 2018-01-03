林嘉欣新片演植物人 文淇再扮叛逆女孩

林嘉欣在前年和張學友演完電影「暗色天堂」後，回歸家庭生活，這次出演一得知要演植物人，林嘉欣一度驚訝，但決定接演的她認為，當一個演員遇到的限制越多，其實發揮空間更大。

犯罪燒腦電影「心理罪之城市之光」，改編自網路轟動推理小說，根據片商今發布新聞稿指出，該片集合人氣演員鄧超、劉詩詩及金馬加持的阮經天、林嘉欣助陣，和新科金馬女配角文淇加盟演出。

（中央社記者江佩凌台北3日電）電影「心理罪之城市之光」邀金馬影后林嘉欣挑戰演內心戲十足的植物人，讓她發現「睡美人」不好詮釋；演員文淇則繼「血觀音」後再演青春期叛逆少女，和演員鄧超有不少對手戲。

林嘉欣說：「我的角色不純粹只是一個植物人，挑戰就來自到底透過什麼樣的方式，能向觀眾傳達出，我其實醒著，有反應也有思考。」

為了演好植物人角色，林嘉欣還特地向醫生友人請益，比如植物人有時會突然抽筋的細節反應，演出後也才發現「睡美人」一點都不好當，內心戲相當多，甚至再怎麼親密的關係，也很難表現正常。

金馬獎大放異彩的年輕演員文淇，在電影中則演出個性倔強的青春期叛逆少女，已與鄧超及惠英紅等前輩合作過的她，對於前輩戲裡、戲外的反差總令她驚訝不已，甚至在片場初見鄧超後，覺得他的形象跟演出「像個神經病」。

文淇和鄧超有多場對手戲，她回憶，鄧超在片場有別於綜藝節目上活潑風趣的樣子，大多沉默寡言甚至是無趣且頹廢的模樣，直到殺青之後文淇才看見他恢復原本的性格，發現「原來當時的他入戲很深。」

其中有場鄧超要抱著文淇痛哭的沉重演出，令文淇印象深刻，因為拍完後她被鄧超叫到一旁，被鄧超用力抱著不發一語，當下文淇無法理解鄧超為何如此難過，事後回想才明白：「原來一個好的演員，進入到角色之後是可以感受到真正的痛苦」，令她深感佩服。

「心理罪之城市之光」12日上映。1070103