麥當勞在香港屹立不搖逾40年的4個原因

中大市場學系客席教授冼日明指，麥當勞生産量高，有助降低成本，加價幅度相對較小，食物價錢也較英國、日本、台灣等地便宜， 魚柳包、麥香雞包及豬柳蛋漢堡都只是 11 港元 一個，可迎合低收入人士需要，令其競爭力較高。

麥當勞雖然今年加價 0.6 港元至 1.5 港元 ，平均加幅 2%，但「窮人恩物」的 24 港元 「超值套餐」及 11 港元 「超值選」價格仍維持不變。

香港 01 今 (3) 日報導，麥當勞 (MCD-US) 儘管曾經陷入食安問題，屢屢漲價，不過在香港快餐業的龍頭地位，未曾撼動，學者分析，麥當勞之所以能在香港屹立不搖有 4 大因素。

此外，理大社會政策研究中心鍾劍華指出，麥當勞產品的銷售價格，甚至能成為反映不同國家消費力的指標之一。

《經濟學人》自 1986 年起設「巨無霸指數」，作為參考不同國家個人購買力的指標之一。他認為，由此可反映麥當勞的地位是難以撼動。

根據 2017 年 7 月的數字，香港的「巨無霸指數」平均是 2.46 美元，相當於約 19.2 港元；但對比榜首瑞士的 6.74 美元（52.7 港元），香港仍有一段距離。

2、集體回憶

麥當勞在 1975 年進駐香港，現在本港已有超過 240 間分店，幾乎是「梗有一間喺左近」，深入公共和私人屋邨，很快成為港人的聚腳點。除了用餐外，不少學生當麥當勞是自修室，退休長者在店內「打躉」聊天，上班一族到此休息，甚至「麥難民」借宿一宵，可見已成爲不同階層的多用途社區中心。

冼日明分析指，麥當勞一直陪伴 40 多歲或以下的人成長，長大後也會繼續帶下一代光顧，故客戶一直源源不絕。

3、時間地點便利、食物多元化

港人生活節奏急速，令快餐文化在本港十分流行。冼日明指，麥當勞分店超過 240 間，較其他快餐店多，且部分分店更是 24 小時經營，適合不同市民需求。

麥當勞不時推出新款食物，部分主打健康，例如推出沙律套餐、較健康的漢堡如「北海道三文魚 ‧ 菠蘿堡」，更推出「Create Your Taste」，讓食客自選漢堡餡料。若不希望吃太多「熱氣」食物，也可考慮光顧提供各式咖啡及蛋糕等的 McCafé，價錢較星巴克等連鎖咖啡店便宜。

4、歷史優勢

中大文化管理文學碩士課程主任何慶基表示，麥當勞在 1970 年代已進軍香港，加上食物種類多元化，故在漢堡包領域有一定優勢，勢頭遠較哈迪斯、漢堡王強勁。而肯德基主打「家鄉雞」、美心、大家樂、大快活等快餐店主打「中式快餐」，彼此領域重疊地方不多，故仍可共存。