蘋果推iPhone換電池享優惠價方案 燦坤單日件數

燦坤說，自上周五每天都有上百通詢問電池更換事宜，近兩日 iPhone 更換電池件數較平日成長 30%。

燦坤表示，根據燦坤蘋果授權維修中心資料顯示，目前電池更換包含檢測等流程需 4 小時至 1 天的時間不等，如果遇上近期送件數太多或電池短缺時則需 7-14 天。

針對蘋果上周五 (12/29) 公布 iPhone 電池更新方案，燦坤 (2430-TW) 今 (3) 日宣布，即日起至今年 12 月，持有 i6 系列、i6s 系列、 iSE 及 i7 系列消費者都可以 890 元優惠價格更換電池。

燦坤指出，除全台近 300 間燦坤門市都可收送件至北南授權維修中心，提供更換 iPhone 電池的服務外，建議消費者先送手機進行專業的軟硬體檢測，再依手機實際狀況建議更換的零組件。

燦坤表示，根據燦坤蘋果授權維修中心當季回收數據發現，去年第 4 季蘋果商品舊換新較上季數量翻倍成長，尤其以近 1 個月的 iPhone 舊換新更顯著，占比逾半數，顯見去年底 i 8 及 iX 相繼在台灣開賣後，iPhone 舊換新方案讓消費者更有意願以手機舊換新享高額的折價優惠。

衝刺今年首季業績，燦坤今日宣布推出 iPhone 舊換新方案，以 i6s 128G 來說，最高可折價 1 萬元；i7 Plus 256G 可最高折 1.7 萬元，並且可以多支手機折抵 1 支新手機，手機容量及機身狀況會有折價差異，需依燦坤 Apple Shop 蘋果專員判定。

另外，燦坤統計顯示，企業尾牙採購提早從去年 10 月底啟動，除了企業家數翻倍成長外，採購金額也成長 1 成，預期進入 12、1 月之後整體尾牙採購量將達到巔峰，最熱門的尾牙大獎則是 iPhone X；旺季加上尾牙行情，法人看好燦坤營收將一路旺到過年。