前台商會長郭山輝 東莞知名家具廠停產

根據網易家居刊出的照片顯示，東莞台升家具於去年12月28日向全體員工公告，將自2018年2月1日起停止生產，並將按每年一個月的標準發給員工資遣費。

郭山輝接受中央社訪問時證實工廠停產消息，但他表示，這次停產只是暫時，希望在這段時間整頓內部，包括建置自動化、智慧生產線，以因應中國大陸嚴格的環保法規，以及高升的人力成本。

台升家具創辦人是前中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長郭山輝。

（中央社台北3日電）陸媒報導，中國大陸東莞知名家具廠－台升家具有限公司公告，由於近年環保監察趨嚴，訂單急劇減少，業務下滑，虧損嚴重，公司不得已決定2月1日起停止生產。

報導說，從2008年受經濟衰退影響，到2012年開始轉移東莞生產基地的訂單生產，再到如今東莞台升家具的停產，反映了當前很多中國家具企業的困境。

網易家居報導，東莞台升家具原是香港上市公司—順誠控股有限公司的附屬公司，在2017年9月1日，順誠的間接全資附屬公司Samson Pacific Company Limited與New Success (HK) Limited訂立股份轉讓協議，以人民幣4.8億元（約新台幣22億元）出售東莞台升家具全部已發行股本，股份轉移已於2017年11月27日完成。

資料顯示，郭山輝與劉宜美1995年創辦順誠，首項製造業務就是設在東莞的台升家具。隨後順誠在全球逐步拓展業務，經營項目擴展至全球。順誠2005年在香港上市。

當前，除了台升在廣東東莞及浙江嘉善的生產基地，順誠控股在美國北卡羅萊納州（State of NorthCarolina）及孟加拉也擁有生產基地。

報導引述順誠控股關於出售東莞台升家具的相關公告，自美國2008年經濟衰退起，順誠控股和附屬公司委託代工業務逐年下滑，造成東莞台升家具產能過剩，以致過往6年營運連續呈現重大虧損。2015和2016年東莞台升家具虧損達3000萬元、4800萬元。

報導說，從產能上來看，台升的東莞生產基地每月可生產約600個貨櫃，但在過往3年，每月生產約200個貨櫃，產能過剩。 因此，管理層決定將全部的生產訂單轉移至浙江嘉善的生產基地。

公告顯示，嘉善LCZJ廠現時產能約為每月1200個貨櫃，目前利用率約70%，未利用的產能足以應付自東莞生產基地轉移的生產訂單。而且上述生產轉移約從2012年就開始了。1070103