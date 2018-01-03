影／荸薺忙著採收　在田裡「尋寶」？

▲目前正值荸薺採收期，埔鹽鄉員鹿路上一帶農田裡，農民一字排開彎腰低頭挖掘荸薺，宛如在田裡「挖寶」，場面相當的壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

秋割後，怎麼還要頂著寒風在田裡撿福壽螺？農民說，是在挖荸薺啦！荸薺又稱地粟，廣東人稱為馬蹄，坊間習稱的馬薯，目前正值採收期，埔鹽鄉好修村少數栽植荸薺的農民，正忙著採收供應餐廳作美食，埋首挖馬薯的場景曾是很多人小時候的共同回憶，因為水分十足，對於生津解渴的效果驚人，多吃更能夠抵抗身體的病菌。

荸薺曾是彰化縣埔鹽鄉家家戶戶必種的農作物，全盛時期栽種面積達上百公頃，目前正值採收期，在埔鹽鄉員鹿路上一帶的農田，卻出現近百位農民排成一列不斷往田地掘土，他們挖出一顆顆黑黑圓圓錐狀的東西，像栗子又像福壽螺，引起路人好奇。周姓農民表示，這黑黑東西叫荸薺，有「地下水梨」之稱，適合作料理，不過採收很麻煩，耗費人力，而且6年才能種一次。



▲目前正值荸薺採收期，埔鹽鄉員鹿路上一帶農田裡，農民一字排開彎腰低頭挖掘荸薺，宛如在田裡「挖寶」，場面相當的壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

好修村農友曾漢表示，他種植荸薺已經20多年，荸薺它的特色就是很脆，加到料理中怎 麼煮都煮不爛，而且只喜歡爛泥巴的環境生長，整堆黑黑的藏在土裡，採收荸薺時必須僱用工挖掘、撿拾，銷售時必需削皮，甚費人力。



▲目前正值荸薺採收期，埔鹽鄉員鹿路上一帶農田裡，農民一字排開彎腰低頭挖掘荸薺，宛如在田裡「挖寶」，場面相當的壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

「荸薺很營養，6年才能種一次」，周姓農民表示，種植荸薺需大量施肥，採收後總有少數荸薺埋在土裡，這些都是未來種植作物最天然的養分，往往種植過荸薺的農田，需再過6年才會再輪種荸薺，不然會太營養而生長失調。



▲目前正值荸薺採收期，埔鹽鄉員鹿路上一帶農田裡，農民一字排開彎腰低頭挖掘荸薺，宛如在田裡「挖寶」，場面相當的壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

曾漢說，荸薺長在地下，莖成長膨脹為果肉，種植約5個月後就能採收，每年冬至過後為盛產期，荸薺草很像水稻稻梗，採收前必須先砍平，鋪滿農田常讓人誤認是收割了，所以常有民眾以為，稻子收割了為什麼我們還要辛苦撿福壽螺，其實都誤會了。



▲目前正值荸薺採收期，埔鹽鄉員鹿路上一帶農田裡，農民一字排開彎腰低頭挖掘荸薺，宛如在田裡「挖寶」，場面相當的壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

荸薺有什麼賣點？曾漢指出，荸薺採收後，經過清洗理後就能對外銷售，而荸薺是餐廳不可少的一道配料，可做魚翅羹等材料，荸薺還具有降血壓、治療糖尿病的食療效果，在講究健康主義的現代裡，尤其深受素食者的歡迎，但荸薺在埔鹽鄉的種植面積相當少，目前真的可以說是稀有農作物了。