愛心農友捐3萬多公斤胡蘿蔔　讓關懷據點暖胃又健康

社會處長徐忠徹首先代表李進勇縣長感謝陳姓農友的愛心，本次愛心慨捐活動在副議長蘇俊豪及鄉長蘇國瓏的媒合、縣長祕書蘇秉承協助聯繫及搬運發送、四湖海清宮主委蘇金志響應公益，提供海清宮場地以及四湖鄉崙北社區發展協會理事長劉建勝出動堆高機協助搬運，共同傳遞農友的善心，讓縣內有需要的社福機構、長青食堂及社區關懷據點感受到各界滿滿的愛心。

雲林縣四湖鄉陳姓愛心農友慨捐3萬6,000公斤胡蘿蔔，提供縣內社福團體、長青食堂及社區關懷據點等105個單位，縣府社會處3日假雲林縣實物銀行、婦女福利及身心障礙福利大樓一樓廣場及四湖海清宮分山海線發送，讓雲林鄉親暖胃又顧健康。



▲四湖海清宮主委蘇金志提供海清宮場地以及發展協會理事長劉建勝出動堆高機協助搬運。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）

處長徐忠徹表示，本次愛心胡蘿蔔共計3萬6,000公斤，分裝1,200箱（一箱30公斤），分送給縣內社福機構、公益慈善團體及家庭服務中心等，為各機構住民及長青食堂、社區據點之長輩提供滿滿的營養，初步統計受惠社福機構及公益慈善團體共計105個單位。



▲愛心慨捐活動在副議長蘇俊豪及鄉長蘇國瓏的媒合、縣長祕書蘇秉承協助聯繫及搬運發送。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）

徐處長指出，縣府團隊一直努力推動各項社會福利政策，如拓展縣內六區實物銀行實體舖、一鄉鎮一長青食堂、敬老愛心電子票證、社區安全守護站及成立各區家庭福利服務中心等，希望可以照顧更多鄉親，提供更多元的服務，提昇鄉親幸福感，建構溫暖友善的幸福城市。



▲愛心胡蘿蔔分裝1,200箱分送給縣內社福機構、公益慈善團體及家庭服務中心等，受惠社福機構及公益慈善團體共105個。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）