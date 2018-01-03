螞蟻金服收購擱淺 陸外交部：美應公平

他表示，中方願與美方本著相互尊重、合作共贏的精神，推動兩國經貿合作不斷取得更大發展。這符合兩國和兩國人民利益。

耿爽今天在例行記者會表示，中美經貿合作的本質是互利共贏的。中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展投資合作。同時，中方也希望美方能為中國企業赴美投資興業，提供一個公平的、可預期的環境。

（中央社記者林克倫北京3日電）對於螞蟻金服擬收購美國匯款公司速匯金（MoneyGram）未獲美方批准，中國外交部發言人耿爽今天回應說，希望美方能為中國企業提供公平且可預見的環境。

螞蟻金服是支付寶（Alipay）的營運方。螞蟻金服最初在2017年1月同意以8.8億美元收購速匯金（MGI）。在電子支付供應商Euronet Worldwide主動提出約9.55億美元競購要約後，螞蟻金服更將出價提高到約12億美元。

華爾街日報今天報導，螞蟻金服與速匯金在美國德州時間2日發表聯合公告指出，美國外來投資審查委員會（CFIUS）最終並未批准這起併購案。雙方未來將專注於在匯款和數位支付市場進行新的戰略合作。

針對螞蟻金服收購速匯金失敗，一財網報導，新華社今天發表英文評論稱，中國毫不猶豫地明確表示，並不尋求全球性的支配地位，拒絕國家之間、特別是中美之間的零和心態，合作是兩國唯一的正確選擇。

評論指出，中美兩國在2018年可能經歷一段坎坷的貿易之路，若中美之間的懷疑和緊張情緒加劇，將給兩國人民造成高昂代價。維護兩國貿易關係穩定，需要以沉著和實用主義態度。1070103