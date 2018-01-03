吸引海外郵輪客 觀光局祭旅遊獎助

根據「交通部觀光局推動來台空海聯營旅遊獎助要點」，攬客包裝空海聯營旅遊行程的郵輪公司，得依每一國際郵輪航次實際入境的空海聯營旅客，且停留台灣累計48小時以上者人次給予獎助，300人次以上每人獎助30美元，600人次以上獎助50美元。

公主郵輪行銷總監陳欣德受訪時表示，對於政府的政策樂觀其成，明年公主郵輪將會有3艘船停泊基隆港，包括盛世公主號、太陽公主號和鑽石公主號，顯見台灣旅客的量體已經足夠撐起市場；公主郵輪也提供5%到15%的船位給國外旅客。

除了提供獎助措施，他也坦言，政府應積極增加港口的多樣性，讓外國旅客覺得「好玩」、「有吸引力」。此外，台灣人搭乘郵輪的型態都以短天數為主，和國外觀光客喜愛長天數的遊輪行程不同，因此如何推出吸引國外觀光客的行程，還要再研究。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，過去曾經包船黃金公主號，吸引200到300名泰國旅客來台搭乘郵輪，今年3月獨包盛世公主號，船上也會有15%到20%的船位是提供給國外觀光客，相信台灣郵輪行程對東南亞及港澳旅客有吸引力。1070103