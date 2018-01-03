跨年放煙火 澎湖PM2.5濃度達紫爆6倍

根據統計，施放煙火的有台北市101跨年煙火、美麗華百樂園、基隆市港邊新光碼頭煙火秀、桃園市高鐵特區五月天演場會、彰化市公所煙火活動、南投縣日月潭及清境農場、雲林縣劍湖山、高雄市義大、金門縣政府、屏東縣東港煙火秀、澎湖縣政府活動、花蓮縣太平洋觀光節及連江縣政府活動。

日前跨年遇上近3年最嚴重境外空污來襲，全台西半部空氣品質嚴重不佳，環保署為此首次開設指揮中心應變，呼籲大家少放煙火，環保署今天公布數據，有12縣市、14地點跨年活動有施放煙火。

（中央社記者吳欣紜台北3日電）日前跨年遇上3年來最嚴重境外空污攪局，但許多縣市跨年活動仍然放煙火，環保署今天公布相關數據，澎湖縣跨年煙火晚會PM2.5小時濃度最高達447微克，是PM2.5紫爆的6倍。

環保署監測站及監測車能監測到的相關空氣品質數據僅有高雄義大跟澎湖馬公，高雄義大放煙火時測到的PM2.5濃度150微克／立方公尺，比細懸浮微粒（PM2.5）紫爆71微克多了一倍以上：而澎湖馬公測站距離施放煙火地點僅數十公尺，懸浮微粒（PM10）小時濃度卻高達663微克／立方公尺，PM2.5則高達447微克／立方公尺，是PM2.5紫爆6倍。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德指出，施放煙火雖然時間短但因為瞬間濃度高，因此仍會排放空氣污染，其他縣市施放的煙火雖然因距離監測站較遠或風向不同，並沒有監測到高濃度測值，但實際上施放煙火的空氣污染已經飄散到空氣中影響空氣品質。

蔡鴻德指出，根據目前空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，PM2.5日均值濃度要達到150微克／立方公尺才能禁止施放煙火，但當空污緊急應變時還在放煙火，「這樣很怪」，會檢討法令、研議相關辦法。1070103