毒品調包裝機出口 涉案人移送偵辦

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）台灣近幾年快遞通關貨運量激增，關務署台北關日前發現有人員在倉棧內涉嫌偷貼條碼，調包貨物，甚至發現以調包手法，將毒品裝機出口，涉案人已移送檢方偵辦。

關務署台北關副關務長黃國珍今天傍晚在台北關舉行記者會中表示，快遞通關貨運在這幾年急速增加，當貨物運到倉棧通關口，上輸送帶前，往往因為倉棧人力一時無法配合，原本只能補強標籤脫落的報關行人員，卻利用理貨階段偷貼條碼，調包貨物，尤其在入夜人力短缺下，進行偷貼條碼或調包的行為。

黃國珍表示，海關目前已經掌握涉及調包3人的資料與行為，並先追究換貼標籤的行政責任，至於涉案人是否有偽造文書等其他刑責，將由司法機關追查。