酒駕累犯撞死軍人交保 死者家屬難以接受

李男下午3時50分許在父母陪同下，用外套蓋住頭部步出基隆地檢署，面對媒體詢問是否要賠償？李男先是不發一語，媒體接著追問是否要把握最後機會向家屬道歉？李男語帶哽咽回應，「我對不起他。」

對此，基隆地檢署發言人周啟勇表示，承辦檢察官偵查後，認為李男雖有酒駕前科，但時間相隔甚久，不符刑事訴訟法規定「反覆實施同一犯罪之虞」，另外，李男雖犯行重大但沒有羈押必要，因此諭令20萬元交保。

林男的大伯父在靈堂前受訪表示，上午得知李男是酒駕致死累犯，家屬無法接受竟能20萬元交保，呼籲政府應重新檢討酒駕罰則，明訂更有效方法遏止酒駕肇事再度發生。

林男的大伯父說，林男是家中獨子，父親從事鐵工，母親則是牙科護士，父母將林男拉拔成年，林男也在父母的引導下從軍，沒想到他的美好未來才剛開始就遭遇不幸，父母難以接受就此天人永隔。

林男的大伯父表示，所有親屬昨天晚間得知噩耗後，上午都到殯儀館和靈堂協助處理後事，期間不見李男或李男的家人前來致意，「我們不是希望在這事件上得到任何利益，只希望得到一個基本的對待。」

35歲李男昨天晚間在新北市汐止區汐萬路一間釣蝦場喝了6罐啤酒後，開車到基隆市百福社區視察投資的夾娃娃事業，結束後打算開車回家，行經七堵區工建路一處轉彎時跨越雙黃線逆向超車撞上對向機車，林男遭車輛推行約100公尺，因頭部受到劇烈撞擊當場死亡。1070103