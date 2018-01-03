NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈民進黨高雄4縣市長初選時程出爐男60小時供毒5次　小模脫衣暴斃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

養雞遇禽流感損失慘重 男改種大麻被逮

中央社2018/01/03 19:19
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）顏姓男子原本在家幫忙從事養雞，不過因禽流感損失慘重，顏姓男子鋌而走險，和徐姓男子、楊姓男子等人一起種植大麻，遭警方查獲，初估顏姓男子等人可獲利至少150萬元。

彰化縣警察局彰化分局會同海巡署中部地區巡防局等單位，昨天晚上前往彰化縣田中鎮建國路一處民宅，逮捕32歲的顏姓男子、33歲的徐姓男子以及42歲的楊姓男子等3人，同時起出3人所種植的131株活株大麻以及日照、施肥等製品器具。

彰化分局副分局長徐方谷說，顏姓男子自稱原本跟著家人一起從事畜牧養殖業，不過5、6年前爆發禽流感，家裡養的雞隻死亡，損失慘重，經濟發生問題，才會鋌而走險，開始和人合作種植大麻販賣牟利。

警方指出，他們在現場查扣131株的大麻，約可收成4500多公克的大麻花，以市價一盎司可獲利1萬元計算，3個月可以收成一次，獲利至少有150萬元。

警方表示，顏姓男子供稱是在網路上自學種植大麻知識，大麻的種子也是購自網路，而為了躲避警方查緝，顏姓男子等人經常更換租屋處，不過由於種植大麻需要用到燈光、冷氣等，用電量很大，他們清查用電狀況，才循線將顏姓男子等3人逮捕到案，訊後依毒品等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。1070103

螞蟻金服收購擱淺 陸外交部...酒駕累犯撞死軍人交保 死...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan