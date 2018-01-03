養雞遇禽流感損失慘重 男改種大麻被逮

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）顏姓男子原本在家幫忙從事養雞，不過因禽流感損失慘重，顏姓男子鋌而走險，和徐姓男子、楊姓男子等人一起種植大麻，遭警方查獲，初估顏姓男子等人可獲利至少150萬元。

彰化縣警察局彰化分局會同海巡署中部地區巡防局等單位，昨天晚上前往彰化縣田中鎮建國路一處民宅，逮捕32歲的顏姓男子、33歲的徐姓男子以及42歲的楊姓男子等3人，同時起出3人所種植的131株活株大麻以及日照、施肥等製品器具。

彰化分局副分局長徐方谷說，顏姓男子自稱原本跟著家人一起從事畜牧養殖業，不過5、6年前爆發禽流感，家裡養的雞隻死亡，損失慘重，經濟發生問題，才會鋌而走險，開始和人合作種植大麻販賣牟利。