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新北工會行善團探望職災勞工　捐款相挺過好年

記者陳志仁／新北報導2018/01/03 20:06
▲新北市政府勞工局主祕陳淑貞（右三），3日帶飲料調製運送工會理事長張峻維、麵粉製品工會常務理事黃李美華，前往中和秀朗路探望職災勞工鄭富治。（圖／新北市政府勞工局提供）
▲新北市政府勞工局主祕陳淑貞（右三），3日帶飲料調製運送工會理事長張峻維、麵粉製品工會常務理事黃李美華，前往中和秀朗路探望職災勞工鄭富治。（圖／新北市政府勞工局提供）

新北工會行善團啟動年終關懷！新北市政府勞工局主秘陳淑貞今（3）日帶飲料調製運送工會理事長張峻維、麵粉製品工會常務理事黃李美華，前往中和秀朗路探望職災勞工鄭富治；「工會行善團」並捐助36000元，希望暫時紓緩經濟壓力，安心休養，過好年。

勞工局表示，原本在工地從事水電、粗工等工作的鄭先生，不慎遭電線及鐵條絆倒，導致左上臂粉碎性骨折、腰椎椎間盤突出壓迫神經，暫時無法工作，扣除就醫費用及日常的開銷後，已無法再支付房租；經職災系統通報「工會行善團」協助媒合肉類食品加工工會、飲料調製運送工會、麵粉製品工會，共同捐助36000元、4個月租金，希望暫時紓緩經濟壓力，安心休養，過好年。

勞工局說，鄭富治經醫師評估其左上臂骨骼壞死，已植入人工關節，但一直難以適應帶來的疼痛感，陳淑貞不斷鼓勵鄭先生努力復健，並啟動「職災義務律師主動服務」，透過法律扶助金會律師協助向雇主請求休養期間的補償費用；另外，依職業災害勞工保護法規定，未加入勞工保險而遭遇職業災害的勞工，也將依其失能的等級核給勞工權益金職災慰助金，保障鄭先生應有的權益。

勞工局長謝政達指出，工會行善團從成立之初的居家修繕，去年開始擴大服務族群，透過職災通報系統，幫助有暫時性困境的職災勞工，一年來已媒合15家工會「認養」13位職災勞工，資助物資、善款與專業培訓；「新北工會行善團」感謝新北市各級工會為弱勢族群、職災勞工朋友不遺餘力地付出，未來勞工局將深度連結工會資源，為職災勞工等社會弱勢建構一個大平台，讓社會更溫暖。

關鍵字新北工會行善團勞工局主秘陳淑貞勞工局長謝政達飲料調製運送工會理事長張峻維職災勞工
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