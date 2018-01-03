新北工會行善團探望職災勞工　捐款相挺過好年

勞工局表示，原本在工地從事水電、粗工等工作的鄭先生，不慎遭電線及鐵條絆倒，導致左上臂粉碎性骨折、腰椎椎間盤突出壓迫神經，暫時無法工作，扣除就醫費用及日常的開銷後，已無法再支付房租；經職災系統通報「工會行善團」協助媒合肉類食品加工工會、飲料調製運送工會、麵粉製品工會，共同捐助36000元、4個月租金，希望暫時紓緩經濟壓力，安心休養，過好年。

勞工局說，鄭富治經醫師評估其左上臂骨骼壞死，已植入人工關節，但一直難以適應帶來的疼痛感，陳淑貞不斷鼓勵鄭先生努力復健，並啟動「職災義務律師主動服務」，透過法律扶助金會律師協助向雇主請求休養期間的補償費用；另外，依職業災害勞工保護法規定，未加入勞工保險而遭遇職業災害的勞工，也將依其失能的等級核給勞工權益金職災慰助金，保障鄭先生應有的權益。

勞工局長謝政達指出，工會行善團從成立之初的居家修繕，去年開始擴大服務族群，透過職災通報系統，幫助有暫時性困境的職災勞工，一年來已媒合15家工會「認養」13位職災勞工，資助物資、善款與專業培訓；「新北工會行善團」感謝新北市各級工會為弱勢族群、職災勞工朋友不遺餘力地付出，未來勞工局將深度連結工會資源，為職災勞工等社會弱勢建構一個大平台，讓社會更溫暖。