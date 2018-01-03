影／使用者付費　彰化市實施汽車路邊停車收費　民眾喊讚

彰化市汽車路邊停車收費去年1月3日上路，迄今收費實施滿一週年，市公所民調結果顯示，有高達8成5的市民對這項措施感到滿意，並認為最大的改變是停車格不再遭長期占用，店家生意也變好，公庫總收入更高達1088萬元。市長邱建富3日說，未來路邊收費停車格總數可望突破1000個，確實做到使用者付費，收入也可以用來增進公共建設，提升人民福祉。

彰化市汽車路邊停車收費實施滿一週年，初期仍有許多人持觀望態度，不願把車停入停車格，寧願停到巷弄避開繳費，不過，在警方強力執行違停紅線拖吊勤務之下，實施半年後，路邊停車格不再空蕩蕩，車輛周轉率也跟著提高，市區停車更加便利。