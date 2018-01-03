李進勇會勘莿桐元長農水路　陪長者共餐

雲林縣政府回應地方民生與農業生產需求，充實縣內基礎建設工程，縣長李進勇、水利處長許宏博、地政處長蘇瑞元、社會處長徐忠徹、縣議員江文登、莿桐鄉長廖秋蓉、元長鄉長李泗濱3日上午分別會勘莿桐鄉莿桐中排、元長鄉西莊農地重劃區農水路改善，縣長李進勇允諾將籌措經費，儘速改善中排，避免溢淹危及民眾安全及農作物，改善西莊農地重劃區農水路，以利農業耕作生產與運輸。
李進勇表示，經現場實地勘查，莿桐中排匯流入新虎尾溪處，係為漿砌卵石之排水渠道，護岸因年久失修掏空塌陷破損嚴重，嚴重影響排水功能，且東護岸嚴重崩坍，亟需盡快改善保全護岸。
▲莿桐中排匯流入新虎尾溪處，係為漿砌卵石之排水渠道，護岸因年久失修掏空塌陷破損嚴重，嚴重影響排水功能。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）
許宏博表示，莿桐中排下游東護岸嚴重崩坍，西護岸部分龜裂，將一併重建改善，概估經費300萬元，改善期間會造成鄰近農田耕作的不便，請農民體諒配合。
另西莊農地重劃區台19線與145縣道間產業道路，年久失修、多處坑洞破損嚴重，行車意外頻傳，縣府將籌措經費386萬元改善路面，改善長度990公尺、寬6公尺，確保通行安全。
▲李進勇隨後至西莊長青食堂致贈加菜金。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）
李進勇隨後也至西莊長青食堂致贈加菜金並與長者共餐，嘉勉社區志工為長者的付出，讓長者們能藉著共餐走出家門，齊聚一堂互相關懷，享用美味營養午餐。
▲李進勇在西莊長青食堂與長者一起共近午餐。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）
李進勇表示，西莊長青食堂是縣府推動至少「一鄉鎮一長青食堂」政策的先行者，從早期每周一餐，到現在為全縣唯一，每周開辦六餐，五星級的廚房設備，社區志工的投入，用愛烹煮料理，溫暖長者的心與胃；各界捐輸物資，善心企業家每周提供一次雞精享用，讓長者吃得幸福又健康。
▲李進勇與社區志工合照並嘉勉他們為長者的付出。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）