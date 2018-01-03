李進勇會勘莿桐元長農水路　陪長者共餐

李進勇表示，經現場實地勘查，莿桐中排匯流入新虎尾溪處，係為漿砌卵石之排水渠道，護岸因年久失修掏空塌陷破損嚴重，嚴重影響排水功能，且東護岸嚴重崩坍，亟需盡快改善保全護岸。



▲莿桐中排匯流入新虎尾溪處，係為漿砌卵石之排水渠道，護岸因年久失修掏空塌陷破損嚴重，嚴重影響排水功能。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）

許宏博表示，莿桐中排下游東護岸嚴重崩坍，西護岸部分龜裂，將一併重建改善，概估經費300萬元，改善期間會造成鄰近農田耕作的不便，請農民體諒配合。

另西莊農地重劃區台19線與145縣道間產業道路，年久失修、多處坑洞破損嚴重，行車意外頻傳，縣府將籌措經費386萬元改善路面，改善長度990公尺、寬6公尺，確保通行安全。



▲李進勇隨後至西莊長青食堂致贈加菜金。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）

李進勇隨後也至西莊長青食堂致贈加菜金並與長者共餐，嘉勉社區志工為長者的付出，讓長者們能藉著共餐走出家門，齊聚一堂互相關懷，享用美味營養午餐。



▲李進勇在西莊長青食堂與長者一起共近午餐。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）

李進勇表示，西莊長青食堂是縣府推動至少「一鄉鎮一長青食堂」政策的先行者，從早期每周一餐，到現在為全縣唯一，每周開辦六餐，五星級的廚房設備，社區志工的投入，用愛烹煮料理，溫暖長者的心與胃；各界捐輸物資，善心企業家每周提供一次雞精享用，讓長者吃得幸福又健康。



▲李進勇與社區志工合照並嘉勉他們為長者的付出。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）