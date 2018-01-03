跨年收視出爐　誰是第一數據會說話

跨年場全台精彩，無論認真唱或走音都是亮點，而返台復出的「姊姊」謝金燕、重金聘請來台的南韓巨星Rain、潔西卡則是演出其中最重點之三。究竟話題討論度高真的等同收視率嗎？還是一句老話，數據會說話。
「2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對」由胡瓜主持，該場參與人數72萬人，整場平均收視2.41，最高收視為4.37，落在謝金燕演唱新歌〈Turn口罩〉的橋段，該段表演總收視人口近210萬人。胡瓜今（3）日在彰化錄民視節目《綜藝大集合》，對於跨年收視表現佳，他謙虛表示，「這次收視率這麼好是民視團隊的功勞，上至導播，下至工作人員，甚至於維護安全的警衛，他們都很辛苦，最重要的是感謝姊姊謝金燕的壓軸，撐起跨年夜的收視。」
▲胡瓜主持賣力。（圖／民視提供 , 2018.1.3）
由三立與台北市政府合作的「2018臺北最High新年城」跨年晚會10點後平均收視為2.50，在25到39歲女性收視則高達3.91，電視收視人口數超過400萬人。加上新媒平台使用人口成長快速，透過新媒平台收看的族群粗估有1,000萬人，因此，整場跨年晚會總共吸引超過1,400萬人收看。而萬眾矚目的臺北101跨年燈光煙火秀，無線收視5.51，有線收視則飆至6.75。
不過有趣的是，其實同時段收視第一，既不是台北跨年場，也不是高雄跨年場，而是民視長壽遊戲節目《綜藝大集合》。