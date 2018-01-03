影／個性、行為髮夾彎　罕病「NMDA受體腦炎」惹禍

電影《我發瘋的那段日子》描述一位年輕女記者，出現疑似精神疾患的症狀，原本將送入療養院，後經確診為「NMDA受體腦炎」終獲治療，還寫下自傳使這個罕見疾病為世人所知；在台灣也有這樣的病例發生，彰化基督教醫院連續收治三位病例，其中的兩個病例「比罕見還罕見」，顯示國內病例日增、卻常被誤診，呼籲醫療界提高警覺，防延誤醫療黃金期。

罹患「NMDA受體腦炎」的小偉3日由家人陪同出席彰基記者會，籲請將治療「NMDA受體腦炎」的藥物納入健保給付。彰化基督教醫院中風暨竟經加護病房主任邱駿清說，目前全球個案報告，「NMDA受體腦炎」病患大部分以女性為主，而且在兒童發病，17、18歲的女性也是主要族群。



▲罹患罕見疾病「NMDA受體腦炎」，容易被認定為精神症狀，彰基中風暨神經加護病房主任邱駿清醫師籲請將治療「NMDA受體腦炎」的藥物納入健保給付。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

彰基中風及神經加護病房主任邱駿清表示，「抗NMDA受體腦炎」是因為患者本身免疫系統細胞，異常攻擊自己腦神經細胞，導致出現一連串脫序行為，發病早期有焦慮、躁動、幻覺，而出現類似失智、暴力攻擊等脫序行為，後期則會出現癲癇、行動障礙甚至昏迷而危及生命，以往常被誤診成燥鬱症或癲癇，幼童到青壯年是好發期。

邱駿清指出，「抗NMDA受體腦炎」可透過藥物治療，患者大多能在八到十二個月康復，呼籲若有發燒併發嚴重行為異常，「絕對不是鬼附身」，務必要儘速就醫檢測，越早治療，康復率越高

邱駿清說，近期連續收治一名男大學生，二十多歲的創業青年與年近四十的婦人，幾乎都是從鬼門關搶救回來，顯示國內類似患者不少，可能因誤診成精神疾病而錯過治療黃金期；因此呼籲衛福部，能把必須長期接受治療的「抗NMDA受體腦炎」納入健保給付，成立罕見疾病研究方針，才能嘉惠更多民眾。



▲罹患罕見疾病「NMDA受體腦炎」，容易被認定為精神症狀，彰基中風暨神經加護病房主任邱駿清醫師籲請將治療「NMDA受體腦炎」的藥物納入健保給付。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

邱駿清提醒民眾，NMDA受體腦炎第一階段「發病期」，約數天到數周，主要症狀即是急性精神症狀，意識亂混、性格及行為改變、幻覺妄想等，之後開始會出現手足抽動、僵直及自律神經失調等以神經症狀為主。



▲罹患罕見疾病「NMDA受體腦炎」，容易被認定為精神症狀，彰基中風暨神經加護病房主任邱駿清醫師籲請將治療「NMDA受體腦炎」的藥物納入健保給付。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

但隨著病程進展愈來愈嚴重，必須插管治療，一定會轉送到神經科或重症加護科別。邱駿清建議，「如果突然出現嚴重癲癇病人，發病前完全沒有病史，又合併曾有急性精神症狀，就要考慮可能是這類疾病。」