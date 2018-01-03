張艾嘉、張小燕探訪烏來弱勢家庭　展現包餃子絕活

年節將近，為關心經濟弱勢兒童及家庭，台灣世界展望會「10000個紅包‧10000個契機」代言人張小燕、張艾嘉，於今（3）日走訪新北市烏來區的偏鄉部落，傳送溫暖的祝福與關心，並探訪弱勢家庭，與部落媽媽一同包水餃，在媽媽們的笑容裡，看見轉變的契機。

此行拜訪的第一戶家庭，是蘇迪勒風災受災戶的小婕（化名）一家。由於和丈夫離異，日常生活的花費、孩子上學的學費、母親看病的醫藥費，再加上即將過年的額外花銷，都讓小婕的媽媽感到壓力沉重。雖是如此，小婕的媽媽仍決定於去年收養妹妹的兩歲女兒，好幫家中孩子眾多的妹妹分擔些重擔。