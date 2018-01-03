張艾嘉、張小燕探訪烏來弱勢家庭　展現包餃子絕活

年節將近，為關心經濟弱勢兒童及家庭，台灣世界展望會「10000個紅包‧10000個契機」代言人張小燕、張艾嘉，於今（3）日走訪新北市烏來區的偏鄉部落，傳送溫暖的祝福與關心，並探訪弱勢家庭，與部落媽媽一同包水餃，在媽媽們的笑容裡，看見轉變的契機。
此行拜訪的第一戶家庭，是蘇迪勒風災受災戶的小婕（化名）一家。由於和丈夫離異，日常生活的花費、孩子上學的學費、母親看病的醫藥費，再加上即將過年的額外花銷，都讓小婕的媽媽感到壓力沉重。雖是如此，小婕的媽媽仍決定於去年收養妹妹的兩歲女兒，好幫家中孩子眾多的妹妹分擔些重擔。
此外，目前借住在親戚家樓上加蓋鐵皮屋的阿庭（化名），平常需要跨越鄰居的屋頂，攀爬陡斜的鐵梯出入。他因為父親過世、母親離家，從小由姑姑、姑丈撫養長大，近年兩老的健康狀況逐漸衰退，特別是患有嚴重氣喘的姑姑時常住院，家中經濟僅靠榮民津貼支撐。這二個家庭都因為台灣世界展望會的幫助，讓經濟狀況獲得一些改善。
▲張小燕（後排右）、張艾嘉（後排左）透過愛心紅包捐款，減輕弱勢家庭負擔。（圖／台灣世界展望會提供，2018.01.03）
中午時分，張小燕、張艾嘉抵達忠治教會，在烹飪老師的講解下，二人與部落媽媽們一起利用當地食材珠蔥，製作具有原鄉特色的水餃。平時就常包水餃的張艾嘉，除了仔細聆聽老師講授做出好吃水餃的訣竅，更親自教部落媽媽們不一樣的包水餃手法，動作很是熟練。張小燕則在旁打趣說：「艾嘉很會包餃子，我則是很會吃餃子。」