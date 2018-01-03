2017屏東旅遊電影節開拍　看見屏東之美

縣長潘孟安表示，「好的電影，就是最佳行銷！」藉由鏡頭的闡述，讓電影成為最貼近生活敘事的媒介。屏東旅遊電影節除了希望製作團隊透過駐地創作，與在地社區、居民互動激發出不同火花，更詳實記錄屏東各地的風土人情，讓旅人來到屏東觀光旅遊，能因電影故事的溫暖動人情節，而緩慢了節奏與腳步，細細品味。

2017屏東旅遊電影節開拍了，今(107)年共徵選10組國內外電影團隊，即日起展開為期近一個月的屏東駐地拍攝，屏東縣長潘孟安帶領攝影團隊3日上午在屏東市慈鳳宮舉辦開鏡儀式，更手執相機為團隊合照，專業模樣也讓現場響起熱烈掌聲。



▲屏東縣長潘孟安帶領攝影團隊舉辦開鏡儀式，更手執相機為團隊合照。（圖／記者陳宗傑攝,2018.01.03）

潘孟安指出，縣府多年來已協助近百劇組在屏東完成拍攝工作，最著名當屬國際大導演李安的「少年PI的奇幻漂流」、魏德聖導演的「海角七號」等，屏東縣政府都會是電影創作者最有力的靠山。10組年輕的製作團隊可以這些前輩們為目標，各式天馬行空的劇本，將在屏東各地互成關聯，這些題材將透過鏡頭的旅行與創作者的探索，交疊編織成十段述說著旅行意義的電影，構成一片屏東的旅行風景。



▲縣長潘孟安期勉製作團隊透過駐地創作，拍出好的電影行銷屏東。（圖／記者陳宗傑攝,2018.01.03）

來自香港的李浚謙八人劇組團隊，曾獲香港新浪潮電影節最佳攝影獎的肯定。他表示，屏東的生活步調較慢，更適合電影人細細品味與感受。李浚謙笑著說，另一個吸引他到屏東拍片的動機，來自於去年屏東的行銷廣告：「沒來過屏東，別說你到過台灣。」霸氣卻又不失創意的手法，讓他們對屏東充滿想像與期待。

集結屏東元素拍攝而成的十部不同敘事風格與故事題材的「旅行的意義」，將剪輯成為一支屬於屏東風土人情、旅遊行銷的長片，為了服務幅員廣大的屏東各地鄉親，除了2月9日在青創聚落i-o-studio舉辦首映會外，縣府分別於2月11日在高雄電影圖書館、2月24日在里港鄉阿里港公園、2月25日在萬丹鄉萬丹國小、3月3日在恆春西門廣場，特別安排「影片成果放映會」，讓更多人親身感受屏東各地的美好。