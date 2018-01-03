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環科大棒球隊去年屢創佳績　今年摩拳擦掌再顯身手

記者蘇榮泉／雲林報導2018/01/03 20:14
▲環球科技大學棒球隊歲末參加中華民國大專校院106學年度棒球運動聯賽公開男生組第二級預賽，榮獲晉級複賽資格。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）
▲環球科技大學棒球隊歲末參加中華民國大專校院106學年度棒球運動聯賽公開男生組第二級預賽，榮獲晉級複賽資格。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）

環球科技大學棒球隊在106年屢創佳績，於歲末參加中華民國大專校院106學年度棒球運動聯賽公開男生組第二級預賽，榮獲晉級複賽資格，消息傳回學校，全校師生同感榮耀，棒球隊全隊師生也士氣更加高昂，回到學校加緊練習，準備在107年再大顯身手，為環球科大、雲林鄉親及長期贊助廠商「志豪工業有限公司」締造榮耀。

大專校院106學年度棒球運動聯賽於106年12月下旬在高雄大學舉行，環球科大棒球隊首戰即大勝交通大學10分，因此信心大增，士氣更加高昂，往後勢如破竹，終場更大勝高雄師範大學27分之多，整場賽事循環賽積分三勝一和，順利晉級複賽。


▲校長陳益興博士高舉隊旗舞動鼓勵下，準備在107年再大顯身手，為環球科大、雲林鄉親及長期贊助廠商「志豪工業有限公司」締造榮耀。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.03）

據環球棒球隊教練林基豐表示，這次比賽，全體隊員均全力以赴，充分發揮團隊合作的運動家精神，每一位隊員均保持最高的戰鬥力期望能夠打出好成績，為學校爭光。未來回學校要再加緊練習，希望複賽也能夠有好的表現。

環球科大棒球隊成立於民國90年，歷經多年的耕耘與努力，才能夠有目前的優異表現。環球科大校長陳益興博士表示，非常感謝本縣優良企業「志豪工業有限公司」長期支助環球棒球隊，希望能夠多加網羅在地優秀的青年選手，加入這支「雲林之光」的優秀運動團隊，讓雲林的棒球運動能夠發光發熱。

關鍵字環球科技大學棒球隊大專校院棒球運動聯賽複賽志豪工業
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