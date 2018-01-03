高鐵會員制精準行銷 未來推家庭優惠票

因有民眾反應，如果一家人搭高鐵出遊，高鐵車票仍是一項負擔。鄭光遠說，會員制可建立旅客足夠資訊，推出家庭優惠票是未來努力的目標。

台灣高鐵公司今天舉行年終媒體餐敘。鄭光遠說，透過會員制，台灣高鐵公司可經由大數據分析旅客特性，掌握旅客搭車需求，更容易做到精準行銷，會在適當時間主動通知旅客促銷優惠。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣高鐵公司去年10月26日起，推出個人會員制，目前會員人數快速增加。台灣高鐵執行長鄭光遠今天受訪說，會員制讓台灣高鐵能精準行銷，未來也可望推出家庭優惠票。

鄭光遠說，台灣高鐵公司也透過異業結盟方式，讓會員旅客享受車站商店購物折扣，或是積點累計，會員制盼讓各方都受惠─旅客享受票價優惠，高鐵座位充分利用，商家增加銷售量。

台灣高鐵公司統計，目前已申請成為高鐵個人會員者約37萬人，鄭光遠預估2月底可達50萬人。

根據台灣高鐵公司公布的「高鐵會員TGo」規定，每消費新台幣20元累積1點，累積點數可兌換高鐵車票或折抵票款，每1點折抵1元，另可享會員生日禮、指定車次優惠。

台灣高鐵公司日前也宣布推出「高鐵會員TGo限定紅利點數加碼贈」活動，2月28日前加入會員，並有一次（含）以上的搭乘紀錄，就可獲贈紅利點數100點，每帳號限獲贈一次。1060103