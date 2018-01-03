結合空拍3D 飛越瑞芳看見水湳洞

烏黑油亮的油毛氈屋頂是瑞芳金瓜石與九份的特色之一，潘冠廷今天分享心得時表示，在健行科大師生協助下，串聯母校團隊實現夢想，希望保留這些特色建築的影像。

2017年新北市青年參與社區總體營造「應資瑞工青年--串起瑞芳歷史建物記憶計畫」，是健行科技大學應用空間資訊系二年級學生潘冠廷提出的構想，讓母校瑞芳高工學弟妹也能從空中認識家鄉。

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市瑞芳高工畢業校友與師生，透過訪談礦工並結合空拍及3D建模技術，製作瑞芳地區及水湳洞礦業建築的3D圖像，讓民眾俯瞰油毛氈屋頂看見3D版的瑞芳。

油毛氈及柏油油毛氈施作簡單，也防雨、防海風侵襲，是早年九份、金瓜石、水湳洞地區最流行的建材。這些以瀝青鋪在黑屋頂固定的九町目宿舍聚落，是老礦工的回憶。

瑞芳文史工者林文清表示，九町目是日據時期日籍幹部的員工宿舍，依山城而建，共有垂直的九列，由南邊一町目到最北邊的九町目，礦業聚落除九町目宿舍群，可看到黑屋頂及水湳洞最特別的山城建築。

健行科大老師黃曦芬接受中央社記者訪問表示，以無人機空拍水湳洞、陰陽海等地區，透過人與空間的對話，希望展現溫度，而記錄社區逐漸凋零的耆老記憶，有如與時間競速。

團隊陳心如、黃鼎云、郭育嘉、黃聖喬等人，去年夏天展開108天的記錄，他們選擇瑞芳區水湳洞六坑口、水湳洞選煉廠及瑞三礦業等，執行無人空拍機與3D建模、繪製地圖。

文化局長林寬裕說，社區總體營造是透過各種方式與在地的情感連結，2018新北青年參與社造行動徵選收件，自即日起到2月23日止，每案最高補助提高到新台幣15萬元。

林寬裕表示，歡迎在新北就業、居住或求學的18歲到35歲的青年，提出關於新北市的農村永續、城市永續、新住民關懷、工藝微產、傳統文化保存等創意提案，一起加入社造行列。詳情可在新北市政府文化局官網查詢。1070103