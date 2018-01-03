優秀選手運動傷害聯合門診　提供貼心的醫療服務

高雄市政府教育局體育處與小港醫院自105年9月起簽訂高雄市優秀選手運動傷害防護體系合作意向書，於小港醫院設立「高雄市優秀選手運動傷害防護聯合門診」，截至106年11月30日期間已提供高雄市多達749位基層運動選手，優質貼心的醫療服務。在小港醫院骨科和復健科的共同合作下，規劃「優秀選手運動傷害聯合門診」專業團隊照護模式，除了有就醫單一窗口「專人專線預約服務」，並同時有物理治療師可依照選手的需求來調整、客製化復健內容，並訂定個別的功能目標。若選手有經濟困難，院方亦會協助經濟弱勢的優秀選手醫療費用補助。 高雄市政府教育局局長范巽綠表示，在2015年12月5日與小港醫院完成「小港健康學園」簽署合作儀式，守護小港區學校、社區的健康，隔年為照顧運動選手的發展，再與小港醫院合作，提供專業的醫療照護與服務，包含特別門診、跨專業團隊整合醫療以及提供經濟弱勢優秀選手醫療補助等，讓選手能無後顧之憂的進行訓練和競賽。今年新春給了大家一個最好的禮物，就是讓選手能持續得到最完善的醫療服務，最後感謝所有協助的團隊，繼續守護選手的健康。

侯明鋒院長指出，本次活動最重要的還是在座的選手及教練們，本市優秀運動選手的努力讓全國感受到了，除了持續提供運動團隊參與大型賽會隨隊醫療服務，未來更期望能擴展除小港地區外，納入前鎮、林園及大寮等地區，照顧更多優秀的選手。有鑑於高雄市基層運動選手，過去一年來在平時訓練期間及全運會賽事期間均接受到港醫團隊的優良照護，高雄市體育處周明鎮處長也專程拜訪小港醫院侯明鋒院長感謝港醫一流團隊，希望能繼續結合院方醫療資源，共同為基層優秀選手健康而努力，也期盼能幫助選手追求更好成績。

在教育局、體育處及體育會的積極奔走下，希望從照顧基層選手的健康，到提升選手的運動表現，期盼能為高雄市贏得更好的競賽成績，並放眼2020東京奧運，能再為台灣多添幾面金牌。