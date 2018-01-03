國營事業徵才首發 中華郵政今年招考1483人 月薪

中華郵政今 (3) 日宣布，2018 年將公開甄選職階人員正取 1,483 名、備取 576 名，其中職缺包含營運職、專業職內外勤等。而各類職階人員起薪 3 萬，營運職目前月薪則有 4 萬 3 千元。值得一提的是，中華郵政 2018 年比照軍公教人員，加薪 3% 至 5%，估計本次招考會吸引不少人報考。

中華郵政指出，招考甄試作業由台灣金融研訓院承辦，預定 2018 年 2 月 2 日上午 10 時起，至 12 日下午 5 時止採網路報名。第一試筆試日期訂於 2018 年 3 月 18 日於臺北、臺中、高雄等 3 地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於 2018 年 5 月 5、6 日參加第二試口試、體能測驗。



中華郵政表示，甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額之 2 倍 (不足 5 人者以 5 人計)。