NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈許平和鳥類攝影展於稅務局藝文走廊「群交趴」攝影師遭爆硬上女網友理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

三星A系列雙機出擊 全螢幕可玩VR

中央社2018/01/03 19:45
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北3日電）三星推出Galaxy Ａ系列手機Galaxy A8(2018)和A8+(2018)，搭載旗艦級規格，包括前置雙鏡頭及大全螢幕，是首款支援Gear VR的A系列手機，目標A8雙機奪單月銷量冠軍。

三星今天宣布推出全新Galaxy Ａ系列手機GalaxyA8(2018)和A8+(2018)，搭載旗艦級規格，包括前置雙鏡頭、F1.7大光圈及超大全螢幕設計，同時，並保有Samsung Pay、Always On Display以及IP68防水防塵。

此外，Galaxy A8(2018)和A8+(2018)更是首款支援Gear VR的A系列手機，開啟中階手機的Galaxy生態圈。

Samsung Galaxy A8 (2018)| A8+(2018)將推出曖昧黑、暗戀紫、放閃金，預計於1月15日起在全台通路上市，Galaxy A8 (2018)單機建議售價新台幣1萬4990元、Galaxy A8+ (2018)單機建議售價1萬7990元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮表示， Galaxy A系列過去是單月銷售量的常勝冠軍，A8系列也維持相同目標，另外，在中高階市場中，A系列市占約23至25%，今年目標在銷量及銷售金額都超越30%。

三星並邀請「國民男友」劉以豪與「元氣女神」陳意涵為Galaxy A系列代言。李元榮表示，三星一直積極與年輕世代作溝通，盼透過劉以豪與陳意涵超高人氣，吸引更多元消費群組關注，並為品牌注入年輕活力。1070103

上櫃公司股東會日期登記 1...中山大PM2.5視界展 增...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan