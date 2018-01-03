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中央社

點數黏客效益大 青壯會員最愛換這樣

中央社2018/01/03 19:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北3日電）零售通路競爭激烈，近年嘗試向會員經濟靠攏，全家便利商店20個月來累積460萬會員，據內部分析，半數為35歲以上青壯熟齡，結合點數經濟趨勢，最愛換的商品竟然是衛生紙。

全家便利商店從105年4月起，將全店行銷點數貼紙轉換為App會員點數，20個月累積460萬名會員，等於平均每5個消費者就有1位是會員。

全家商品本部本部長黃君毅表示，會員累兌點數行為可以說是另類消費趨勢報告。數據顯示，會員客單價高出整體消費者平均值的6成，約是百元上下。而會員的營收貢獻度也從初期的15%，至今達25%，今年目標會員數要達600萬個。

黃君毅解釋，除點數拉長時效，擴增兌換商品陣容，也可轉贈作公益，預計還將推出跨平台點數交換，以「好累好兌更好用」的策略發揮黏客作戰效益。

黃君毅分析，全家會員黏客效益大，不僅在於累積兌點的優惠，受到精省族的喜愛，進一步探究黏客力所在，結合手機的數位轉型策略是關鍵。

黃君毅說，全家去年度最受歡迎的兌換商品，在民生用品最受歡迎的是衛生紙，共換出800萬包，每4秒換一包，相當於半年的銷量，且35歲青壯熟齡會員換走7成。

觀察並分析會員的年齡分布，青壯熟齡會員正在崛起，35歲以上的會員占比約為一半，但集點消費力道卻大於50%。

針對青壯熟齡族的兌點商品，正是實用的生活民生必需品，像是家用紙品、鮮奶、茶葉蛋、包裝水都在熱門排行榜。這個族群也是最懂得利用點數聰明消費，為日常生活精打細算的一群顧客。

另外，手機遊戲精靈寶可夢2016年第4季在台灣上市，全台掀起抓寶熱，當時全家推出寶可夢集點，其中寶可夢不倒翁的集點商品2個月換出17萬個。兌換的年齡層，除34歲以下的年輕人愛，35到44歲的中世代也相當瘋迷，兩者占兌換近9成。1070103

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