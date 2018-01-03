練乙錚談香港 質疑不是中國的一部分

此外，文獻顯示，香港屬於嶺南地區，遠在北方的中央政府2000多年來並不能有效地統治當地，主要是由經中央政府審查的部落首領依據當地風俗管理。

這篇「香港真的是中國的一部分嗎？」的文章引用歷史學者徐承恩的著作表示，香港從1842年到1997年間既不受國民黨政府領導，也不受共產黨政府領導，而是由英國人統治，香港已經形成了一種獨立的宗教、法律和政治認同。

（中央社台北3日電）香港經濟學者練乙錚2日在紐約時報中文網撰文指出，一些學者和泛民主派人士認為，香港在歷史上和中國統治者的關聯度低；而根據民調，認為自己是「中國人」的香港民眾創下20年來最低。

文章將香港在中國的歷史比擬為中華帝國的殖民，就如同中國曾譴責西方國家殖民統治一樣，而「香港人可以很快辨認出殖民主義的做法」。

文章說，去年12月在香港大學的論壇上，幾名學者比較1997年前後認為，目前香港在政治方面並不比英國統治時期更好，在某些方面甚至可能變得更糟，讓香港自己管理自己可能會更有益。

練乙錚說，北京想要藉由修改香港學校中的中國歷史課程，以及讓香港政府懲罰不尊重中國國歌的行為，來加強香港民眾的國家認同，但結果可能適得其反。在香港，對中國共產黨的蔑視正延伸到中國的一些國家象徵。

他說，各院校的學位授予典禮上，畢業生們接連對國歌表示不屑，即便這樣做可能危及他們在中國大陸企業主導的就業市場上的前景。

文中引述香港大學日前的民意調查，詢問當地居民認為自己是「香港人」、「中國的香港人」、「香港的中國人」，還是「中國人」。

在18歲至29歲的受訪者中，有近70%認為自己是「香港人」；只有0.3%認為自己是「中國人」—這是自1997年8月首次進行此項調查以來最低的數字。

在所有年齡組中，近68%的受訪者認為自己是「香港人」或「中國的香港人」，只有不到31%的人認為自己是「中國人」或「香港的中國人」。

練乙錚曾任香港科技大學商學院副院長、秋田國際教養大學經濟學教授、信報總編輯，曾高調支持香港「占中運動」的年輕候選人。1070103