新北社造行動徵件　歡迎18至35歲青年參與

一群汐止青年透過2017新北青年參與社造的行動，出版「返腳」的刊物，替大家揭開汐止人的「來去」生活，還有建立返腳接力地圖；新北市政府文化局說，2018新北青年參與社造行動徵選的收件，自即日起至2月 23日止，歡迎18至35歲青年踴躍參與。
文化局長林寬裕認為，社區總體營造最主要的目的，就是連結人與土地的情感，青年參與社造的行動不限於任何形式，不論用戲劇、音樂、刊物或空拍，都能從事社造的工作，並認為「傳承」是很重要；此外，包括大家在等垃圾車時的閒聊，都是廣義的社造，希望社造可以從傳統的社區發展協會傳承到青年身上，讓社區以多元的形式進行紀錄。
「返腳」的提案者陳怡廷，曾訪中正老街經營糖果食品行的阿嬤，青年團隊運用創意將店內的零食製作成零食圖鑑，讓阿嬤大讚有趣；後來因阿嬤身體微恙結束營業，透過新北青年的社造團隊以豐富文字及生動插圖，紀錄進地方的刊物「返腳」，不僅為刊物設計專門網站，只要掃QRcode就能看見刊物傳遞的旅行軌跡。
文化局說，2018新北青年參與社造行動徵選收件自即日起至2月 23日止，每案最高補助提高到15萬元，歡迎在新北就業、居住或求學的18至35歲青年提案，一起加入社造行列；另外，1月6日將於 府中15舉辦「徵件說明會」，1月20、27、28舉辦3日「青年共識營」，詳情請至新北市政府文化局的官網查詢。