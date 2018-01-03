新北社造行動徵件　歡迎18至35歲青年參與

一群汐止青年透過2017新北青年參與社造的行動，出版「返腳」的刊物，替大家揭開汐止人的「來去」生活，還有建立返腳接力地圖；新北市政府文化局說，2018新北青年參與社造行動徵選的收件，自即日起至2月 23日止，歡迎18至35歲青年踴躍參與。

文化局長林寬裕認為，社區總體營造最主要的目的，就是連結人與土地的情感，青年參與社造的行動不限於任何形式，不論用戲劇、音樂、刊物或空拍，都能從事社造的工作，並認為「傳承」是很重要；此外，包括大家在等垃圾車時的閒聊，都是廣義的社造，希望社造可以從傳統的社區發展協會傳承到青年身上，讓社區以多元的形式進行紀錄。