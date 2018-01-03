NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈許平和鳥類攝影展於稅務局藝文走廊「群交趴」攝影師遭爆硬上女網友理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

新北社造行動徵件　歡迎18至35歲青年參與

記者陳志仁／新北報導2018/01/03 20:47
▲2018新北青年參與社造行動徵選收件自即日起至2月 23日止，每案最高補助提高到15萬元，歡迎在新北就業、居住或求學的18至35歲青年提案。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.03）
▲2018新北青年參與社造行動徵選收件自即日起至2月 23日止，每案最高補助提高到15萬元，歡迎在新北就業、居住或求學的18至35歲青年提案。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.03）

一群汐止青年透過2017新北青年參與社造的行動，出版「返腳」的刊物，替大家揭開汐止人的「來去」生活，還有建立返腳接力地圖；新北市政府文化局說，2018新北青年參與社造行動徵選的收件，自即日起至2月 23日止，歡迎18至35歲青年踴躍參與。

文化局長林寬裕認為，社區總體營造最主要的目的，就是連結人與土地的情感，青年參與社造的行動不限於任何形式，不論用戲劇、音樂、刊物或空拍，都能從事社造的工作，並認為「傳承」是很重要；此外，包括大家在等垃圾車時的閒聊，都是廣義的社造，希望社造可以從傳統的社區發展協會傳承到青年身上，讓社區以多元的形式進行紀錄。

「返腳」的提案者陳怡廷，曾訪中正老街經營糖果食品行的阿嬤，青年團隊運用創意將店內的零食製作成零食圖鑑，讓阿嬤大讚有趣；後來因阿嬤身體微恙結束營業，透過新北青年的社造團隊以豐富文字及生動插圖，紀錄進地方的刊物「返腳」，不僅為刊物設計專門網站，只要掃QRcode就能看見刊物傳遞的旅行軌跡。

文化局說，2018新北青年參與社造行動徵選收件自即日起至2月 23日止，每案最高補助提高到15萬元，歡迎在新北就業、居住或求學的18至35歲青年提案，一起加入社造行列；另外，1月6日將於 府中15舉辦「徵件說明會」，1月20、27、28舉辦3日「青年共識營」，詳情請至新北市政府文化局的官網查詢。

關鍵字社造行動返腳社區總體營造陳怡廷
債主開車討債　人單勢孤落跑被狠砸外勞宿舍大火6死　家屬抗議桃市府

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan