影／彰化縣默成文化協會會員聯展　歡迎蒞臨觀賞

▲彰化縣默成文化協會在福興穀倉辦理會員聯展，書法家林俊臣30秒鐘揮毫寫下「寥天一」，叫人瞠目結舌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

30秒鐘揮毫寫下「寥天一」，書法家林俊臣3日在福興穀倉當眾揮毫的功力，叫人瞠目結舌，彰化縣文化局長陳文彬說，「寥天一」的作品超過300萬元的價值，彰化縣文化局自即日起至2月4日在福興穀倉-展覽館展出「彰化縣默成文化協會會員聯展」，展出近百件精采的作品，歡迎喜愛書法及文字書寫藝術的民眾前往觀賞。

彰化縣默成文化協會由一群鹿港、福興、南投、嘉義，以及來自台灣各個領域的書法愛好者所組成，雖然彼此間背景殊異，但共通點就是皆擁有窮究「書法為何物」的高度熱情。會員們經常聚會學習、談論書法，彼此之間以書法會友的精神來學習。



▲彰化縣默成文化協會在福興穀倉辦理會員聯展，書法家林俊臣30秒鐘揮毫寫下「寥天一」，叫人瞠目結舌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

陳文彬表示，展出的作品除了有傳統卷軸或裝框的形式外，更以素樸的板架等方式，突顯書法作品應有的現代感。隨著會員個人的書法旨趣不同，作品呈現多樣貌：有汲取古典書法的精神以臨古的方式呈現者；亦有大字之現代書風的作品者，筆墨淋漓饒富意趣；更有的以小品形式展出，將書法一唱三嘆點畫意蘊，悠悠地汨於紙上，每一幅都值得細細欣賞。



▲彰化縣默成文化協會在福興穀倉辦理會員聯展，書法家林俊臣30秒鐘揮毫寫下「寥天一」，叫人瞠目結舌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

此次展出者橫跨老、中、青三代，從中可以看見不同境界書藝創作：年輕的創作者，從字裡行間可以感受其對書法藝術的企圖心，而較為年長的會員視書法為一個安定心境的寄託，大家的出發點各不相同，書法能夠帶給每個人的成就感也不同。



▲彰化縣默成文化協會在福興穀倉辦理會員聯展，書法家林俊臣30秒鐘揮毫寫下「寥天一」，叫人瞠目結舌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

陳文彬說，展出作品每件都是難得一見的書法藝術創作與歷史建築結合，在這美麗歷史老城區優雅呈現，歡迎各地喜愛文字藝術的觀眾一同來欣賞與交流。