南北韓重啟中斷年餘熱線 對話20分鐘

（中央社首爾3日綜合外電報導）儘管美國總統川普奚落北韓領導人金正恩，說他白宮桌上的核彈按鈕比對方的「更大更有威力」，南北韓今天逕自揭開和平序幕，重啟自2016年切斷至今的邊境熱線，對話20分鐘。

法新社報導，北韓領導人金正恩元旦遞出橄欖枝，提議派代表團參加南韓平昌冬季奧運後，首爾當局便提議進行高層會談，兩韓熱線因而在今天格林威治時間6時30分（台灣時間下午2時30分）重啟。

南韓統一部官員對法新社表示：「通話持續了20分鐘。」但他又說，尚不清楚交談細節。

北韓近幾個月來連連發射飛彈，又進行歷來威力最強的核試，使緊張局勢加劇。金正恩元旦對南韓的提議，象徵雙邊關係出現罕見的緩和跡象。