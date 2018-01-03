南北韓重啟中斷年餘熱線 對話20分鐘

（中央社首爾3日綜合外電報導）儘管美國總統川普奚落北韓領導人金正恩，說他白宮桌上的核彈按鈕比對方的「更大更有威力」，南北韓今天逕自揭開和平序幕，重啟自2016年切斷至今的邊境熱線，對話20分鐘。
法新社報導，北韓領導人金正恩元旦遞出橄欖枝，提議派代表團參加南韓平昌冬季奧運後，首爾當局便提議進行高層會談，兩韓熱線因而在今天格林威治時間6時30分（台灣時間下午2時30分）重啟。
南韓統一部官員對法新社表示：「通話持續了20分鐘。」但他又說，尚不清楚交談細節。
北韓近幾個月來連連發射飛彈，又進行歷來威力最強的核試，使緊張局勢加劇。金正恩元旦對南韓的提議，象徵雙邊關係出現罕見的緩和跡象。
首爾當局的回應是建議1月9日舉行會談，以磋商南北韓「共同關切事項」，包括北韓參加平昌冬奧一事。若能實現，這將是兩韓自2015年以來首次舉行會談。
韓戰1950年爆發，1953年結束，兩韓自此以非軍事區相隔，雙方最近一次進行高層會談是在2015年，當時希望藉此緩和緊張局勢。
兩韓在邊界地區板門店停戰村所設熱線維持作用到2016年2月，當時雙方因共同營運的開城工業區出現齟齬，工業區後來關閉，彼此關係惡化，熱線也告中斷。
首爾當局歡迎北韓重啟熱線的決定，並讚揚此舉「意義重大」。
南韓總統文在寅一向主張與北韓接觸，但川普政府堅持平壤當局必須放棄發展武力，才能進行任何談判。（譯者：中央社鍾佑貞）1070103