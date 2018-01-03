中投欣裕台案停止審理 黨產會：將提抗告

（中央社記者謝佳珍、顧荃台北3日電）國民黨行管會主委邱大展說，台北高等行政法院認為黨產條例有違憲疑義，裁定停止中投及欣裕台移轉國有的訴訟程序，他呼籲黨產會立即停止運作，待大法官解釋後再檢視去留。

不過，黨產會發言人施錦芳受訪時表示，台北高等行政法院以申請釋憲作為理由，停止審理中投和欣裕台移轉國有的行政訴訟，理由是否適合也有疑義，如果未來行政訴訟都有人提釋憲，那是否所有行政救濟案件都不用審理了？黨產會將在法定期間內向最高行政法院提出抗告。

邱大展下午在中國國民黨召開記者會表示，去年12月29日收到台北高等行政法院裁定書，認為黨產條例有違憲疑義，裁定於司法院大法官針對黨產條例釋憲案作出解釋前，停止中投及欣裕台公司股權移轉國有處分案的訴訟程序。