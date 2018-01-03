影／宅內種大麻改電表？彰化分局破獲室內大麻農場

彰化警分局3日下午宣佈破獲一起室內大麻農場案件，警方於彰化縣田中鎮1棟4樓高的民宅2樓，查獲131株活株大麻和一批製毒工具，並逮獲32歲主嫌顏姓、徐姓、楊姓共3名男子，警方說，主嫌顏男原本靠養雞維生，後來雞場禽流感侵襲，雞場1、2萬雞隻死亡，損失慘重，顏男竟異想天開，想靠種大麻翻身，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。



▲彰化警分局宣佈破獲一起室內大麻農場案件，警方起出131株活株大麻，嫌犯還涉嫌偷改電表「盜」電。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.02）

彰化警分局會同海巡署在彰化縣田中鎮建國路破獲大麻種植牟利案，逮獲顏姓等三名嫌犯，並起出131株活株大麻及製毒器具，查出顏嫌等至少已收成一次，警方指出，131株約可收成4585公克大麻花，獲利至少有150萬元。



▲彰化警分局宣佈破獲一起室內大麻農場案件，警方起出131株活株大麻，嫌犯還涉嫌偷改電表「盜」電。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.02）

警方調查：顏姓男子養雞遇禽流感爆發慘賠，生活無以為繼，竟異想天開，從網路購買大麻種子種植販賣，案經雲林地檢署指揮彰化分局警方會同海巡署雲林機動查緝隊等單位在田中鎮建國路一棟民宅2樓查。



▲彰化警分局宣佈破獲一起室內大麻農場案件，警方起出131株活株大麻，嫌犯還涉嫌偷改電表「盜」電。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.02）

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，大麻3個月就可以長成約150公分高，並開出高價的大麻花，若賣大麻葉，以市價1公克大麻葉1000元計算，1株大麻約可收成35公克大麻葉，131株活株大麻，就有458萬獲利，不過，嫌犯擔心販售成株大麻葉容易被查獲不敢賣，改採大麻花乾燥後販售。



▲彰化警分局宣佈破獲一起室內大麻農場案件，警方起出131株活株大麻，嫌犯還涉嫌偷改電表「盜」電。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.02）

警方同時查出，顏男為了躲避警方追緝、節省電費，涉嫌將屋外電表竄改，以節省電費，還擔心大麻嗆味露餡，商請從事水電的好友楊男幫忙冷氣裝修、水電維護等工作，另不排除楊男有竄改電表竊電之嫌。警方發現其大量使用除濕機、燈照與通風設備等，用電量是一般民宅3、40倍，每月至少需10萬電費。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995