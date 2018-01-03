扮植物人還要被腳底按摩　林嘉欣好痛苦

金馬影后林嘉欣在前年和張學友演完《暗色天堂》之後，又回歸家庭生活，近期她在新片《心理罪之城市之光》特別演出一個破案的關鍵角色：飾演變態殺手阮經天的妻子，因手術而成為沈睡多年的植物人。

一開始得知要演植物人，林嘉欣其實相當驚訝，但考慮了幾天後她決定接演：「因為我覺得當一個演員遇到的限制越多，可以發揮的空間更大。挑戰就來自如何能向觀眾傳達出，她其實醒著，有反應也有思考。」而為了演好植物人角色，林嘉欣還特地和醫生朋友請益，比如植物人有時候會突然抽筋之類的反應及小細節，這才發現「睡美人」內心戲相當多，一點都不好當。