扮植物人還要被腳底按摩　林嘉欣好痛苦

金馬影后林嘉欣在前年和張學友演完《暗色天堂》之後，又回歸家庭生活，近期她在新片《心理罪之城市之光》特別演出一個破案的關鍵角色：飾演變態殺手阮經天的妻子，因手術而成為沈睡多年的植物人。
一開始得知要演植物人，林嘉欣其實相當驚訝，但考慮了幾天後她決定接演：「因為我覺得當一個演員遇到的限制越多，可以發揮的空間更大。挑戰就來自如何能向觀眾傳達出，她其實醒著，有反應也有思考。」而為了演好植物人角色，林嘉欣還特地和醫生朋友請益，比如植物人有時候會突然抽筋之類的反應及小細節，這才發現「睡美人」內心戲相當多，一點都不好當。
▲▼林嘉欣再度挑戰自己，演出植物人。（圖／華映，2018.01.03）
林嘉欣和阮經天在戲裡配對演夫妻，雖然丈夫在外是變態連環殺手，仍然對妻子照顧有加，但林嘉欣也表示，丈夫一邊在病床上幫妻子擦身體，一邊卻在耳邊訴說著自己殺人的詳細情節，感覺實在不好受，就算是正常人聽了，再怎麼親密的關係，也很難表現正常。
林嘉欣稱讚阮經天演出很用心，不過有一場戲卻讓影后大呼吃不消，當阮經天在與鄧超一邊談判，一邊幫林嘉欣做腳底按摩時，他因為入戲太深越按越大力，讓演植物人的林嘉欣無法動彈，忍得好辛苦：「小天把所有對對方的敵意，全力集中在腳底按摩上了，我可是憋得特別認真。」