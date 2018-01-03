攻擊台灣高教黑函 駐馬處逐一反駁

首先，去台灣升學英文會變差。朱多銘表示，台灣的大學院校擁有中英兩種語言可選擇，視學生想用哪種語言聽課，及學生原本的語言掌握能力。

朱多銘接受中央社記者訪問表示，題為「為我們的孩子著想」的黑函列舉的7個點，都能輕易用事實反駁，相信寄至馬來西亞60所華文獨立中學的信函，不足以撼動大馬師生與家長對台灣的大學的信心。

（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）馬來西亞華文獨立中學近期流傳一封攻擊台灣的大學教育黑函，駐馬辦事處教育組組長朱多銘認為，指控內容都經不起考驗，不負責任，正好有機會澄清台灣的大學教育現況。

第2，台灣使用繁體跟不上時代潮流。朱多銘分析，大部分懂得繁體的人幾乎都看得懂簡體，只懂簡體的人很多時候不認識繁體。由於簡體是幾10年前才出現，若懂得繁體，反有機會看懂許多古書。

他認為現在電腦很發達，繁簡體可一鍵轉換，在台灣唸書使用繁體不會成為融入世界的阻礙。

第3，台灣受到中國大陸排擠在全球競爭力邊緣化。朱多銘認為，這個指控實屬政治問題，而非學術問題，評斷不公平也不理智。

他說，目前在台灣留學生的國家以中國大陸及馬來西亞為主，世界上有超過120個國家的學生到台灣留學，因此在台留學可與世界5大洲的學生交流，並能拓展人脈。這個契機視個人把握，若本身競爭力夠強大，去哪裡都不怕被邊緣化。

第4及第5，台灣提供馬來西亞留學生的優惠越多，相對師資或先進設備的補助更少，有問題的大學才會有諸多優惠。朱多銘認為，除了台灣，美國、中國大陸、英國、澳洲、新加坡等大學都提供誘人獎學金吸引馬來西亞學生，主要是大馬學生擁有良好條件，中英文俱佳，這是全球高等教育的趨勢。

他表示，台灣這幾年積極到馬來西亞招生，同時不斷透明化資訊，說明各大學的就學相關訊息，除了希望能給大馬學生更清楚的選擇外，也代表台灣對高等教育的信心。

第6，台灣大學素質下滑。朱多銘認為這是無稽之談，如果是事實，這幾年馬來西亞留學生人數就不會持續上升。

他說，馬來西亞留學生人數不斷增長，每年成長至少1000人，截至去年已突破1萬6000人，今年相信會超過1萬7000人。

他認為台灣目前160多所大學院校都由教育部良好管控，就算這幾年有部分受退場影響，但教育部會負責輔導與轉學機制，確保所有留學生都能順利在台灣念完4年書畢業，這意味著到台灣唸書的學生絕對不會中途輟學。

第7，回到馬來西亞的就業適應率只有10%。朱多銘質疑資訊來源，並表示除了不能擔任大馬公務員外，大部分畢業的馬來西亞學生都能在民營企業找到工作，尤其許多海青班學生還可憑一技之長創業。

台灣大學文憑受歐美承認，許多學生也能在全球其他地區找到工作。

朱多銘強調，若黑函指控之事為事實，台灣會虛心檢討。不過所有內容都不太負責任，正好有機會讓他出來澄清目前台灣大學的現況，讓馬來西亞各界能更瞭解台灣升學資訊。

他補充，雖然目前在台的馬來西亞留學生大部分來自華文獨立中學，不過來自國中的留學生人數也不斷增加，馬來人人數也持續攀高，證明馬來西亞師生與家長，依然對台灣高等教育懷抱信心。1070103