線上電競學藝術 沒有畫筆遊於藝

（中央社記者黃旭昇新北3日電）沒有畫筆一樣可學藝術，新北市府教育局推動體驗實境結合虛擬遊戲學習藝術，讓電腦、手機、平板電腦等3C載具，成為課本學習外的輔佐器具，也透過遊戲提高學生學習興趣。

新北市教育局與廣達文教基金會、台灣大學電機系教授葉丙成，今天在大觀國小合辦「沒有畫筆的廣達藝術課」發表會。市府教育局副局長黃靜怡今天下午在記者會表示，藝術文化帶入校園，提升學生藝術與美感素養，是新北努力的目標。

她說，透過產官學合作案突破傳統藝術教育學習方式，兼具遊戲與教育性的虛擬教室，將帶給新北市藝術教育的新風貌。