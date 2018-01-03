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中央社

線上電競學藝術 沒有畫筆遊於藝

中央社2018/01/03 20:06
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）沒有畫筆一樣可學藝術，新北市府教育局推動體驗實境結合虛擬遊戲學習藝術，讓電腦、手機、平板電腦等3C載具，成為課本學習外的輔佐器具，也透過遊戲提高學生學習興趣。

新北市教育局與廣達文教基金會、台灣大學電機系教授葉丙成，今天在大觀國小合辦「沒有畫筆的廣達藝術課」發表會。市府教育局副局長黃靜怡今天下午在記者會表示，藝術文化帶入校園，提升學生藝術與美感素養，是新北努力的目標。

她說，透過產官學合作案突破傳統藝術教育學習方式，兼具遊戲與教育性的虛擬教室，將帶給新北市藝術教育的新風貌。

廣達基金會執行長徐繪珈表示，結合學習與教育，將文化均富進步到科技均享，學生只需要數位載具及網路，就可穿越網路學藝術，透過搶答與PK競賽，加深藝術常識。

教育局社會教育科長黃麗鈴接受中央社訪問表示，無論是宋代文化大觀、或富春山居圖、梵谷等藝術家畫作，以及西方畫家的畫風等，除了親師生可在網路平台學習，在實體複製畫作巡迴展時，透過教師研習與培養導覽小尖兵，可加深學習的興趣與印象。

葉丙成說，透過競賽學習的新方式，擴大至藝術教育範疇，以廣達基金會線上「游於藝」題庫，結合電競遊戲學習藝術，將翻轉傳統的學習方式。1070103

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