傳農曆年前起訴馬英九 北檢：純屬臆測

（中央社記者蕭博文台北3日電）針對媒體報導前總統馬英九在農曆年前將遭起訴，北檢今天發布新聞稿表示，純屬臆測之詞，絕無已定於特定時間將起訴特定人的計畫，呼籲各界給予檢察官純淨的辦案空間。

台北地檢署今天針對三中案第七度發布新聞稿，就媒體報導指稱「鎖定農曆年前就是要起訴馬英九」、「查案是為了個人前途及與馬英九的私人恩怨」、「馬英九新春將遭起訴」等，做出回應。

新聞稿指出，媒體指稱北檢將於農曆年前偵查終結三中案並起訴馬英九，純屬臆測之詞，目前承辦檢察官仍多方調查證據以釐清事實，絕無已定於特定時間將起訴特定人的計畫。而媒體大幅報導三中案的交易過程，均非記者向北檢採訪所得，報導內容正確與否與北檢無關。