影／債主開車討債　人單勢孤落跑被狠砸

彰化縣北斗鎮中寮里2日深夜發生數十人當街持木棍砸車事件，過程被錄影po上臉書「黑色豪門企業」，40多秒的影片中，約20至30人，多人手持木棍朝一輛轎車的車身和後擋風玻璃猛砸，現場砰！砰！的砸車聲響不斷，影片廣為流傳，警方表示，受害林姓駕駛3日下午有到案說明，但否認是討債，警方也掌握11位在場嫌犯，將一一傳喚砸車動機，訊後依違反社維法移送。

這一起眾人砸車逞凶事件，傳聞是一起債務糾紛，一名債主駕車前往債務人家討債，未料對方人多勢眾，債主發現苗頭不對，趕緊駕車落跑，對方卻未放行，反而持球棒、鐵棍猛砸，造成轎車後車窗破裂、凹損等。

北斗分局偵查隊長楊昭賢表示，這段網傳討債砸車影片，經查證勤務中心及轄區派出所，都未接獲民眾報案，法律上車主可提告毀損罪，若有遭毆傷，則可提告傷害罪，其餘在場人士可能涉犯《社會秩序維護法》第87條1項3款「意圖鬥毆而聚眾者」，可處3日以下拘役或1萬8千元以下罰鍰，至於案發原因仍待釐清。

有人將肇事影片上傳臉書「黑色豪門企業」，引起議論，影片內容中顯示一輛凌志轎車被20多名持鐵棍、球棒的年輕人包圍，有人先衝上去打後車窗，其他人則連續猛砸，造成車窗玻璃碎裂、車體凹損等，眾人還不斷嗆聲：「麥兆」（台語：別逃）、「別給我逃喔」、「我要開槍」等話語，車上駕駛嚇得趕緊離去。



▲北斗警方也掌握11位在場嫌犯，將一一傳喚砸車動機。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.02）

楊昭賢說，受害的林姓駕駛（20歲）也到案說明沒有債務問題，但談到被砸車實情仍避重就輕。後續將釐清11名相關人士，到底誰動手砸車，車主可提告毀損罪，若有遭毆傷，則可提告傷害罪，若不提告警方也會依照違反社會秩序維護法第87條1項3款「意圖鬥毆而聚眾者」移送法辦。