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〈鉅亨觀點〉奇力新併美磊直攻日廠 陳泰銘被動霸主補

鉅亨網2018/01/03 20:08
鉅亨網 / NOWnews
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原本市場都以為，有被動併購王之稱的國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘，應該還是會繼續朝併購大毅 (2478-TW) 之路邁進，不料就在 2018 年一開始，出手的不是國巨，而是國巨旗下電感廠奇力新 (2456-TW)，而且還直接吃下台灣電感第 2 大廠，也讓陳泰銘的被動拼圖，補上了關鍵的一塊。

被動元件主要分為三大產品，也就是電容、電阻及電感，其中在電容及電阻領域，國巨早就已經是產業龍頭，靠著成本優勢，讓日系廠商只能轉進利基型市場，在用量最大的一般品市場，國巨建立了堅不可摧的龍頭地位。也因此，當日系持續退出，但是需求卻不減反增之下，具有大量電容及電阻產能的國巨也成了最大的受惠者，營運及股價均穩定走高。

反倒是電感領域，國巨集團似乎就無力跟日廠拚搏，雖然奇力新在 2017 年一口氣大動作併購了原屬國巨集團的飛磁及旺詮，以及中國廠商向華電子，儘管奇力新的電感在消費性電子產品已是台灣最大，產能也不斷擴充，還有飛磁領先全球的材料作為後援，但是基本上，奇力新要跟日系廠商力拼，總是還有那麼一點不夠力的感覺。

如今在併購美磊之後，原本是國巨集團中相對偏弱的電感領域，現在跟日系廠商的市佔率差距也大幅縮小，加上奇力新跟美磊，一個是全球布局廣，一個是美國市場耕耘深，在市場面具有互補效果，產品面也各有所長，更讓陳泰銘在補上電感的地圖之後，將成為被動元件霸主。

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關鍵字國巨陳泰銘被動元件電容電阻電感奇力新美磊併購headline
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