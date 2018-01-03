〈鉅亨觀點〉奇力新併美磊直攻日廠 陳泰銘被動霸主補

原本市場都以為，有被動併購王之稱的國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘，應該還是會繼續朝併購大毅 (2478-TW) 之路邁進，不料就在 2018 年一開始，出手的不是國巨，而是國巨旗下電感廠奇力新 (2456-TW)，而且還直接吃下台灣電感第 2 大廠，也讓陳泰銘的被動拼圖，補上了關鍵的一塊。

被動元件主要分為三大產品，也就是電容、電阻及電感，其中在電容及電阻領域，國巨早就已經是產業龍頭，靠著成本優勢，讓日系廠商只能轉進利基型市場，在用量最大的一般品市場，國巨建立了堅不可摧的龍頭地位。也因此，當日系持續退出，但是需求卻不減反增之下，具有大量電容及電阻產能的國巨也成了最大的受惠者，營運及股價均穩定走高。