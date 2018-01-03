擅用聯合報照片 蘋果日報壹傳媒判賠50萬

聯合報主張，民國97年12月26日刊載邱毅遭黃永田摘去假髮的新聞照片，且該照片獲卓越新聞攝影獎，但蘋果日報99年8月25日報導「摘邱毅假髮黃永田賠30萬元確定」時，未經授權擅自重製照片，又提供給壹傳媒於網路傳輸，網頁還標示版權所有不得轉載，以著作財產權遭侵害，索賠及請求排除侵害。

蘋果日報負責人葉一堅、壹傳媒負責人張嘉聲更一審也遭判賠，但最高法院認為，更一審就葉、張的判決理由不完備，發回智慧財產法院更審。

（中央社記者蕭博文台北3日電）聯合報不滿蘋果日報、壹傳媒，擅自引用前立委邱毅遭摘去假髮的照片，起訴求償。最高法院今天判決蘋果日報、壹傳媒共賠償50萬元，刊登澄清聲明，並刪除資料庫照片確定。

蘋果日報、壹傳媒抗辯，這張照片不是著作權法的攝影著作，且由蘋果日報記者採訪黃永田時，自其名片拍攝取得，而且這張照片已廣為流傳，對潛在市場及價值的影響很少，並未損害聯合報的利益。

最高法院新聞稿指出，拍攝照片的記者已挹注個人精神情感思想在內，具有原創性，屬於攝影著作，聯合報與記者簽有同意書，取得這張照片的著作權。

最高法院認為，蘋果日報的報導不需使用這張照片就能達到目的，卻全篇幅引用，已超過報導的必要範圍，又未明示出處，壹傳媒更在網站標註版權所有不得轉載，讓人誤會照片的出處，已影響照片的潛在市場與價值，非合理使用，也與新聞自由無關。

最高法院判決，蘋果日報、時任總編輯及核版主編連帶賠償25萬元，壹傳媒賠償25萬元，並刊登澄清聲明，蘋果日報也要刪除資料庫中的照片以排除侵害。1070103