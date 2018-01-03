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掌握Varlitinib完整價值 亞獅康向Arra

鉅亨網2018/01/03 20:12
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新藥廠亞獅康 - KY(6497-TW) 宣布，與 Array BioPharma 簽署新授權合約，公司將擁有 Varlitinib 於全球開發、製造與商品化的所有權。

亞獅康 - KY 表示，此項新授權合約將取代雙方先前於 2011 年所簽訂對於 Varlitinib 的開發轉讓合約，惟該合約中並未授權公司商品化 Varlitinib 的權利。

亞獅康 - KY 執行長傅勇表示，取得 Varlitinib 全球商品化權利對公司來說，是一項重要進展。自從亞獅康 - KY 與 Array 簽署 Varlitinib 於膽道癌、胃癌、乳癌與大腸直腸癌等授權合約以來，Varlitinib 在執行之試驗皆被證明其有效性。

傅勇表示，根據這些試驗數據，亞獅康 - KY 希望能自行將這項藥物帶入市場並在特定地區商品化，而原先雙方之合約並未將此納入協議範圍，此次雙方新簽署的授權合約將可為亞獅康 - KY 保有更多未來藥物在商品化與授權合作方面的下游價值。

亞獅康 - KY 將於簽約日支付 1200 萬美元 (約新台幣 3.6 億元) ，及未來 12 個月內支付最高 1200 萬美元簽約金，並視未來藥物開發與商品化進度分別支付最高 3000 萬美元 (約新台幣 9 億元) 及 7500 萬美元 (約新台幣 22.5 億元) 里程金，以及 Varlitinib 銷售淨額不超過低雙位數 (15%) 權利金比例予 Array。

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