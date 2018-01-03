維護古蹟 印度限制泰姬瑪哈陵參觀人數

（中央社印度阿格拉3日綜合外電報導）印度將限制泰姬瑪哈陵的每日遊客人數，以善加維護這個標誌性的17世紀愛情見證遺跡，以及印度最重要的旅遊景點。未來本國遊客每日人數上限為4萬人，外國遊客不受影響。
法新社報導，每年有數百萬觀光客造訪泰姬瑪哈陵，多為本國人民。由於國內旅遊日益方便，這個人數不斷擴增。
專家指出，參觀人潮大量增加，造成這座白色大理石陵墓損耗。泰姬瑪哈陵現已需要定期清理，以防止它因為空氣汙染而變黃，參觀人潮也可能對它的地基造成壓力。
當局今天說，未來每天只許4萬名印度遊客進入這座歷史遺跡觀賞。
負責管理這座陵墓的印度考古研究所（Archeological Survey of India）人員告訴法新社：「我們必須確保這座遺跡和參觀人群安全。對我們來說，人群控管成為很大的挑戰。」
這項管制不適用外國遊客，外國遊客入內須支付1000盧比（近新台幣500元）門票費。
印度遊客通常只須付40盧比，但若要規避限制，也可買比較貴的門票。
這座陵墓平均每日遊客約1萬至1萬5000人，但到了週末，參觀人數可能激增到約7萬人。
政府數據顯示，2016年有將近650萬人造訪泰姬瑪哈陵。（譯者：中央社陳妍君）1070103