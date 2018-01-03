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中央社

陸學者：北韓遞冬奧橄欖枝 解方在美

中央社2018/01/03 20:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林克倫北京3日電）針對北韓遞出參加南韓平昌冬季奧運的橄欖枝，中國大陸學者認為，成因是北韓已感受到爆發戰事的高風險，但冬奧後、核武依舊在，端視美國總統川普是否願意做出部分妥協或讓步。

由北韓的意圖看，中國人民大學國際關係學院教授王義桅接受中央社記者採訪指出，北韓發展核武的目的是想作為與美國談判的籌碼，希望美國能承認北韓的擁核國家地位，並最終能與美國建交。

從美國角度看，他表示，美國不願承認北韓擁核的戰略背景，首先是美國想支持印度成為擁核國家。亦即，印度擁核是為了遏制中國，此為美國支持原因；而印度的世仇巴基斯坦擁核，其背後又有中美擔保，故南亞地區的核威脅取得平衡。

但北韓發展核武則是直接針對美國而來，並直接威脅到日韓兩個美國盟國，欠缺平衡機制。王義桅指出，美國若真承認北韓是擁核國家，形同美國首先破壞了國際核不擴散體制，「這對美國是很麻煩的一件事」。

事實上，川普對北韓的強硬話語回擊，也間接拉高開戰的可能性。王義桅表示，北韓最高領導人金正恩在觀摩新型洲際彈道飛彈「火星-15」成功發射後，宣布已完成國家核武力的建設；且強調核武僅作自衛用途，目的是應對美國的威脅。

再加上北韓決定派團參加平昌冬奧，他指出，這些舉措均反映出北韓的真實想法，即一方面打核武的牌，另一方面也想透過談判，對外界釋放一些重要的訊息或想法。

亦即，聯合國的經濟制裁當然起了某些作用。但王義桅認為，最重要是朝鮮半島發生戰爭的風險，從來沒有像現在這麼高，北韓也感受到巨大壓力，盼經由向南韓遞出橄欖枝來降低對抗的烈度，並希望能有助於消除川普的不確定性。

至於朝鮮半島局勢能否因平昌冬奧而出現轉圜？王義桅表示，一是要看川普相不相信北韓這些舉措，二是冬奧後、核武還在，怎麼辦？各方能否抓住此有利時期？美國是否願做出部分讓步或妥協，不要再做準備戰爭的行為，這將是未來的關鍵。1070103

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