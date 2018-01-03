電商+實體雙管齊下 台灣三星深耕台灣通路

李元榮表示，電商平台除了銷售商品之外，透過平台還可以做很多服務，以後可以透過平台做很多服務，例如，以前在實體通路上遇到推廣上障礙，比如說舉辦消費者活動時，實體通路有自己的權利等在推廣上的問題，或是人員的問題，但有了電商平台，很多消費者行銷活動可以做。

台灣三星去年成立台灣三星官方線上商店，今年將加大經營力道，行動與資訊事業部副總李元榮今 (3) 日 指出，看好電商是三星今年全球重要策略，透過電商平台可以做很多的服務，另外，在實體通路的三星智慧館，今年也將引進 IOT 及 HOME 的產品，預計將會在今年的 CES 2018(國際消費性電子展) 發表。

他舉例說，從去年第 4 季開始有送消費者一些配件購物金，就可以在電商平台直接兌換，選擇想要的東西，電商平台將會是非常多樣化的促銷平台。

另外，在實體通路的規劃上，李元榮指出，三星智慧館不只是賣手機、平板、穿戴式商品而已，今年還會有新商品會出來，包含 IOT 的東西，還有 HOME 的一些東西，都將會透過三星智慧館來銷售。

他強調，三星智慧館目前有 74 家最主要代表是三星跟消費者接觸的第一線，就像接地氣，把品牌接到消費者身上，所以對三星智慧館今年有更新的策略，將會陸續開設大型體驗館，本周五 (1/5) 台南全新大型體驗館將開幕，讓消費者可以得到更優質的產品體驗。

台灣三星在 2016 年歲底推出「全星為你」全台巡迴暖心健檢活動，至 2017 年 12 月 9 日屆滿 1 周年，透過 10 家自有品牌直營服務中心、三星智慧館、不定期大型巡迴服務站、搭配巡迴健檢車，建立全台「服務網絡」，累計舉辦 166 場健檢活動，累積里程數共達 22935.3 公里，服務超過 5621 人次。

台灣三星指出，今年將持續精進服務品質，去年自有品牌直營服務中心已由 6 家拓展至 10 家，今年預計品牌直營服務中心數量將提升 1.5 倍，除了全面擴展行動通訊產品服務覆蓋率之外，也將著眼家電商品，推出高規格的品質和服務。

根據資策會 MIC 調查報告指出，自 2014 年至 2016 年台灣消費者網購年消費總額成長 28%，顯示台灣消費者對網購依賴度的提升，三星智慧型手機及電視產品線上通路銷售成績，自 2015 年至 2016 年成長 54%，鎖定近年消費者購物的行為趨勢，台灣三星去年結合多個合作夥伴及資源正式成立台灣三星官方線上商店。