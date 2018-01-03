台灣去年智慧機銷量 驚見衰退近一成

（中央社記者江明晏台北3日電）台灣三星副總經理李元榮今天表示，去年台灣整體智慧機市場首見衰退，銷售量衰退9%至10%，預估2018年台灣銷售量和銷售額將持平，高階市占將微幅位移至中高階價格帶。
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮今天表示，去年台灣整體智慧型手機市場銷售量衰退9%至10%，是首年衰退的狀況，預估2018年台灣智慧型手機市場，銷售量和銷售額將持平，銷售額的變化最多在正負1%左右的幅度。
觀察台灣整體手機市場各價格帶占比，李元榮分析，中階、中高階在新台幣9000元以上至1萬8000元的價格帶，大約占25%左右，9000元以下手機為50%左右。1萬8000元以上的高階機種先前是25%，但2018年可能會微幅調整位移到中高階價格帶區間。
他進一步說，市場趨勢讓旗艦機規格下放至中高階市場，將促進1萬3000元至1萬8000元價格帶銷量成長，加上前一代、二代旗艦機降價，同樣落在此價格帶，預估今年此價格帶將可成長至27%至28%，2016年該價格帶的占比為20%，2017年為25%。
針對三星旗艦機銷售表現，李元榮回應， 三星Note 8去年第4季「表現滿意」，三星智慧館將於本周五在台南開幕大型體驗館，全台已有74家三星智慧館，盼透過體驗館提供更好的產品與服務。
三星同時預告，物聯網和5G將會是三星2018年的發展重點，將在美國消費電子展(CES)揭曉首波商品，除了Home、Audio相關產品外，也將會釋出IoT forMobile的產品，將整合3C賣場及行動裝置通路推出。1070103