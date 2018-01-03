台灣去年智慧機銷量 驚見衰退近一成

（中央社記者江明晏台北3日電）台灣三星副總經理李元榮今天表示，去年台灣整體智慧機市場首見衰退，銷售量衰退9%至10%，預估2018年台灣銷售量和銷售額將持平，高階市占將微幅位移至中高階價格帶。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮今天表示，去年台灣整體智慧型手機市場銷售量衰退9%至10%，是首年衰退的狀況，預估2018年台灣智慧型手機市場，銷售量和銷售額將持平，銷售額的變化最多在正負1%左右的幅度。

觀察台灣整體手機市場各價格帶占比，李元榮分析，中階、中高階在新台幣9000元以上至1萬8000元的價格帶，大約占25%左右，9000元以下手機為50%左右。1萬8000元以上的高階機種先前是25%，但2018年可能會微幅調整位移到中高階價格帶區間。