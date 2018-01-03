「群交趴」攝影師又被爆料　女網友控他硬上害崩潰自殘

知名攝影師日前被爆疑似舉辦收費群交趴，引發熱烈討論，如今又有一名女子出面爆料，指控攝影師先以花言巧語讓她誤以為對方對她有好感，進而發生關係並拍下大尺度照片，但之後卻突然失去聯絡，讓她崩潰，甚至難過到拿刀自殘。

《三立新聞》報導，該名女網友控訴，她在2014年底時被這名攝影師的作品、文字吸引，常看完一篇就按一個讚，可能因此讓攝影師注意到她，主動傳私訊問她是否能出來拍照，女網友回絕後，攝影師又隨即改口稱不拍照也沒關係，出來見面聊聊就好。

原本雙方約在超商聊天，女網友認為應該沒關係而答應赴約，但當天攝影師又突然稱在工作，要女網友到他家裡聊天。女網友指出，兩人見面後聊了很多話題，「感覺第一次見面就像很熟的朋友一樣」。但不久後，攝影師就要求女網友脫衣服讓他拍胸部，她拒絕後對方卻開始對她毛手毛腳，最後在抵抗不夠強硬的情況下，兩人發生了關係，女網友更被拍了大尺度的照片。