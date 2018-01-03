3G執照年底落日 NCC要求電信業者提供相近資費平

NCC 指出，統計截至去年 11 月 30 日止，中華電、台灣大、台灣之星與遠傳等 4 家電信業者 3G 用戶數合計尚有 643 萬 1569 戶；因應 3G 業務今年底屆期終止，今日通過行動方案，目標在 3G 業務終止前逐步落實，以「零衝擊、無爭議」原則，達成「服務完全移轉」的政策目標。

第三代行動通信 (3G) 業務特許執照將在今年 12 月 31 日依法屆期終止，NCC 委員會今 (3）日委員會議審議通過「第三代行動通信業務終止用戶權益保障行動方案」，規劃由業者自主將其 3G 系統移入 4G 業務作為異質網路使用，搭配過渡期間得申請彈性頻率核配措施，並提供用戶等於或優於原 3G 資費，讓用戶配合更換為 4G 服務契約，達成平順移轉目標。

NCC 表示，依據第三代行動通信業務管理規則第 48 條第 1 項規定，3G 業務特許執照有效期間至今年 12 月 31 日止，屆滿後失其效力，也就是 3G 業務將在今年底依法屆期終止，行動方案是作為推動整體 3G 業務終止的行為準則。

NCC 說，參酌 2G 業務終止經驗及 3G 業務終止議題，就如何使用戶平順移轉提出各項因應對策，各業者應透過各項宣導作為周知全民重要消費資訊。

NCC 指出，在系統延續性上， WCDMA 網路部分依去年度 1800MHz 及 2100MHz 頻段 4G 業務第 3 波釋照結果，中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、台灣之星與遠傳 (4904-TW) 等 4 家 3G 業務經營者都標得其原經營 3G 業務的頻段（2100MHz），得以將其原 3G 系統移入 4G 業務以作為異質網路使用，另外，亞太電 (3682-TW) 3G 業務則已提前在去年 12 月 31 日終止，NCC 將行政指導各業者自主辦理將既有 3G 網路移轉至 4G 業務以延續相關服務。

NCC 說，過渡期間業者得向 NCC 申請彈性頻率指配，為促進 3G 業務之 WCDMA 系統平順移入 4G 業務為異質網路，決定 3G 業務經營者在其 2100MHz 頻段未繳回前，得向 NCC 申請 4G 業務 2100MHz 頻段頻率指配，但其 3G 業務頻率使用期限仍為至今年 12 月 31 日止；同一業者過渡期間得使用同一頻率在 3G 及 4G 業務。

NCC 指出，4 家 3G 業務經營者在其 3G 系統仍然維持的情況下，應儘早揭露 4G 網路 (及異質網路）可支援的終端設備（3G 手機、含 3G 卡槽之雙卡機）；資費方案部分，電信業者應提供相同或相近的資費方案以吸引 3G 用戶移轉至 4G，該項資費方案所提供的服務內容應「等於或優於」原方案的服務內容，以提供消費者平順移轉。

依據各業者 3G 業務服務契約規定，業者提供優於或等於原資費並經用戶同意後，在 3G 業務特許執照屆期時，用戶 3G 業務服務契約可變更為 4G 業務服務契約，繼續使用；同時，服務契約也敘明，在業者系統已登錄有其 3G 用戶雙證件前提下，用戶得以電話、網路或其他類似方式申請將 3G 業務服務契約變更為該公司 4G 業務服務契約，達到簡易換約之目的。

NCC 指出，經統計截至去年 11 月 30 日止，中華電、台灣大、台灣之星與遠傳等 4 家電信業者 3G 用戶數合計尚有 643 萬 1569 戶；目前國內 4 家業者 4G 網路，其語音通話功能仍普遍採用電路交換回退 (Circuit Switched Fallback；CSFB）技術，也就是透過 3G 網路以傳遞 4G 業務的語音服務，因此在業者 3G 系統仍然維持的情況下，消費者只需更換服務契約，就可持續使用原 3G 終端設備。

NCC 呼籲，3G 業務將在今年底依法屆期終止，消費者應配合並盡早洽各電信業者辦理契約移轉，以將其原 3G 服務契約移轉至 4G，屆時，才可以原號碼、原手機，繼續享有行動電話的便利通訊服務。