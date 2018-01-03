台灣雞排在東京熱賣 淺草寺旁小販樂開懷

53歲的日本廚師五十嵐智約3年前到過台灣之後，就愛上台灣。他今天高興地向中央社表示，他在東京淺草寺旁幫友人企畫販售的台灣炸雞排生意「強強滾」。從除夕起每天限量200片，一推出就銷售一空。

日本人到海外跨年的首選是台灣，經中央社於元旦發出中、日文報導之後，日本網友有不少迴響，有人留言表示，台灣可讓人安心旅遊、台灣對日本很友好，能成為首選地是理所當然的。還有網友表示，他這幾年都在台北101觀賞煙火跨年。

（中央社記者楊明珠台北3日電）中央社發出「日本人海外過年台灣為首選」的報導後，引起網友熱議。喜歡台灣的日本人日增，一名喜歡台灣的東京廚師在每年可吸引約3000萬遊客的淺草寺旁賣台灣雞排，生意超好。

五十嵐說，這家在淺草寺旁名叫「安心屋」的小店，由他企畫販售台灣炸雞排，目前並非每天販售，也沒做宣傳，但賣得「強強滾」，已決定本月20日起天天販售，知名度上升的話，預定每天賣至少400片。

他說，「安心屋」的客人以亞洲的觀光客占7成，其中以台灣、中國大陸觀光客居多，聽到很多台灣客稱讚炸雞排口味很有台灣味，他和安心屋的老闆大石先生都感到很高興。

五十嵐原本是在一家經營台灣、越南、泰國等亞洲料理的餐廳當廚師，後來喜歡上台灣美食，認為台灣的人情味濃厚，之後每年約旅遊台灣2次，東京的「台灣美食節」活動，他每場都去捧場。

五十嵐說，很希望讓更多人知道台灣的美食、台灣的好。他所使用的炸雞排五香粉一定要是台灣製的，因為品質好。他很感謝台灣人在2011年311東日本大地震，大力馳援日本，尤其是在大地震發生後，台灣觀光客是率先重回淺草的大宗外籍觀光客，使得淺草的人氣回升。

在淺草寺附近，有一間一天最高紀錄賣出3000個巨無霸波蘿麵包的花月堂就貼出大大的照片寫著「王金平來店了2次」，店家對於時任立法院長的王金平於311大地震後不久率團到淺草給予精神上的支援心存感激，一直掛著王金平的照片。1070103