中華職棒／楊承駿被釋出　中職：合乎規章

球員工會的聲明指出，依據現行「職業棒球選手契約書」第22條「契約之更新」規定(見備註)，當球團於2017年11月30日透過繳交「保留球員名單」，公開向楊承駿表達契約更新意願時，雙方的107年度契約就已生效(除非談薪發生重大意見分歧或球員自行決定離隊)。

聯盟人士表示，「保留球員名單」最主要用意是讓沒有在名單內的選手，提早知道自己沒有被續約。不過就算球員不在保留名單內，球團還是能夠把球員簽回，因此聯盟只會公告「保留名單」，不會公告「釋出名單」，釋出名單由球團自行宣布。

這名人士表示，規章中並沒有規定宣告保留就等於續約，保留名單是由球團向聯盟提出，不過契約更新的對象是球團和選手，所以球團向聯盟提出保留名單，不等於要和選手續約。

備註：

球團希望與選手締結下一年度之選手契約時，得於12月31 日前向選手為更新契約之表示，本契約即更新之。更新期滿時亦同。更新期間之報酬由球團斟酌選手前一年度之表現及其他相關情事，在中華職業棒球大聯盟訂定之增減薪幅度內調整之；但下一年度之報酬如未經選手同意，不得少於上一年度之報酬之70 %。球團與選手間就更新期間之報酬增減有爭議，得依本契約第24條規定申請仲裁。